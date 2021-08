Monacký pár má riešiť krízu v manželstve, dvojica sa odvoláva na iný problém: Charlene podstúpila náročnú operáciu

Monacká kniežacia rodina Grimaldiovcov oznámila, že manželka kniežaťa Alberta musela v piatok 13. augusta podstúpiť náročnú operáciu. Po jej polročnom zápolení s ťažkou infekciou nosohltanu a stredného ucha sa lekári v Juhoafrickej republike rozhodli pre chirurgický zákrok.

Obaja to však popierajú a tvrdia, že kňažná je v JAR len kvôli dlhotrvajúcemu infekčnému ochoreniu. Albert s deťmi odleteli za Charlene do Juhoafrickej republiky, aby jej boli po operácii na blízku. Po niekoľkých dňoch sa ale budú musieť bez kňažnej vrátiť zase domov. Tá by sa do paláca v Monaku mala vrátiť až v októbri."Kňažná Charlene podstúpi dnes, v piatok 13. augusta, operáciu, ktorá bude trvať štyri hodiny a bude pod plnou anestéziou. Knieža Albert a ich deti, korunný princ Jacques a princezná Gabriela, sa pripoja k matke, aby s ňou boli v čase zotavovania," uviedol oficiálny hovorca Monackého kniežatstva.