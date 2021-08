Tvár novej seriálovej Alžbety II. bola prekvapením: Fanúšikovia herečku poznajú úplne inak

Meno a najmä tvár herečky, ktorá stvárni postavu kráľovnej Alžbety II. v pripravovanej piatej sérii celosvetovo úspešného seriálu The Crown (Koruna) z dielne Netflixu, pozná azda každý milovník filmov. Len sa na ňu pozrite.

Ako uvádza portál The Guardian, kráľovnú Alžbetu II. stvárni herečka Imelda Staunton (65) a svetlo sveta uzrela už aj prvá fotografia. „Rýchly pohľad na našu novú kráľovnú Alžbetu II., Imeldu Staunton,“ znel popis k dlho očakávanej fotke, ktorá sa objavila na oficiálnom účte seriálu The Crown na Twitteri.

An early glimpse of our new Queen Elizabeth II, Imelda Staunton. pic.twitter.com/ZeMSA1hDnv — The Crown (@TheCrownNetflix) July 30, 2021

Herečka prevzala rolu po víťazke Zlatého glóbusu Olivii Colman (47), pretože nová séria zároveň otvára v kráľovskej rodine novú éru. Imelda Staunton sa preslávila svojou rolou nominovanou na Oscara vo filme Vera Drake z roku 2004, ale tiež ako Dolores Umbridgeová v Harrym Potterovi. Treba uznať, že práve ako Dolores nebola medzi fanúšikmi úplne obľúbená a mnohí ju majú zafixovanú ako nepríjemnú pani v ružovom kostýme.