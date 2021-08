Porotca ČSMT Jakub Prachař po rozvode: Zbalil mladú kolegyňu!

Český herec Jakub Prachař (37) bol po rozvode s herečkou Agátou Hanychovou (36), s ktorou má dcérku Miu (3), spájaný s viacerými ženami. Veľkú náklonnosť prejavoval herečke Diane Mórovej (51) počas porotcovania v súťaži Česko Slovensko má talent a napokon zbalil modelku Denisu Dvořákovú (30).

Ani to mu však nevyšlo, ale, ako sa zdá, opäť našiel lásku. Zbalil mladšiu kolegyňu Saru Sandevu (24), s ktorou nakrúca seriál.

Len pred pár dňami vyplávala na povrch veľká novinka. Herci Jakub Prachař a o trinásť rokov mladšia Sara Sandeva majú tvoriť pár. Zaiskriť to medzi nimi malo pri natáčaní nového krimiseriálu Dvojka na zabitie. Prachař kvôli tejto role schudol obdivuhodných pätnásť kilogramov a zdá sa, že okamžite padol do oka mladej herečke. Na večierku televízie Prima sa od seba nevedeli odtrhnúť, no s najväčším prekvapením počkali až na afterparty.

Tam sa už vzájomnej náklonnosti úplne oddali a padli aj vášnivé bozky. Aj keď ich vzťah zatiaľ nepotvrdil ani jeden, obaja sú slobodní, a tak ich láske a spoločnej ceste životom nič nebráni. Jakub však okrem natáčania nových vecí po roku opäť zasadol za porotcovský stôl šou Česko Slovensko má talent. V súťaži bude rozhodovať o postupe nových talentov, no mnohí diváci sa tešia aj na jeho hlášky, ktorými dokáže svoje okolie poriadne pobaviť.