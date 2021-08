Legenda Jiřina Bohdalová nakrúca dokument o sebe: Poviem úplne všetko

Česká herecká legenda Jiřina Bohdalová (90) nezaháľa ani vo svojom úctyhodnom veku.

Keď jej režisér Jiří Strach (47) ešte vlani vnukol nápad o natočení dokumentu o jej živote, nezaváhala ani chvíľu. Autobiografia by mala okrem iného ukázať aj to, aká je herečka nielen pri prežívaní šťastných, ale aj smutných momentov.

Bohdalová a Strach začali o autobiografickom dokumente premýšľať už minulý rok. Keď herečka s jeho návrhom súhlasila, bola pevne odhodlaná odhaliť mu naplno svoj život. „Napadlo mi to, Jiřinky som sa opýtal, či by súhlasila, a ona odpovedala: ,Tak dobre, poviem ti úplne všetko,‘“ povedal pre idnes.cz Jiří ešte minulý rok.

Vyzerá to tak, že po čase svoje slová prehodnotila. Ako informoval webový portál sedmička.cz, na tlačovke Českej televízie sa vyjadrila, že niektoré veci si predsa len treba udržať v tajnosti.

„Ja rada hovorím pravdu, už mi, pravdupovediac, nič iné nezostáva, pretože ja už by som si tie klamstvá nepamätala. Takže skutočne už hovorím pravdu. Úplne všetko však nepoviem, pretože to sa nedá. Človek musí mať nejakú komnatu, do ktorej nenechá vstúpiť nikoho,“ vysvetlila Bohdalová.