Skupina The Offspring vyhodila bubeníka: Nedal sa zaočkovať

Americká punk rocková skupina The Offspring prepustila svojho bubeníka, pretože nie je zaočkovaný. Informovala o tom televízia CNN.

Pete Parada oznámil na Instagrame, že sa nedal zaočkovať, lebo podľa vlastných slov trpí ochorením s názvom Guillainov-Barrého syndróm (GBS) a lekári mu neodporúčali dať sa zaočkovať. "Pretože nie som schopný vyhovieť tomu, čo sa v (hudobnom) priemysle stále viac stáva normou, bolo nedávno rozhodnuté, že nie je bezpečné, aby som sa mohol pohybovať v štúdiu a na turné. Neuvidíte ma preto na blížiacich sa koncertoch," uviedol 48-ročný Parada na sociálnej sieti.

Skupina The Offspring sa k odchodu bubeníka nevyjadrila. Portál Novinky.cz v tejto súvislosti dodal, že Parada pôsobil v skupine od roku 2007 a hral na posledných štyroch albumoch, vrátane aktuálneho Let The Bad Times Roll, ktorý sa tento rok dostal až na tretiu priečku britského albumového rebríčka. GBS je zriedkavá neurologická porucha, pri ktorej imunitný systém človeka omylom napáda a poškodzuje nervové bunky, čo môže vyústiť do bolestí, znecitlivenia a ochabnutia svalov a v najzávažnejších prípadoch sa môže rozvinúť do ochrnutia. Väčšina ľudí sa z tohto ochorenia úplne vylieči.

Európska agentúra pre lieky (EMA) zaradila koncom júla toto neurologické ochorenie medzi veľmi zriedkavé vedľajšie účinky vakcíny Janssen, ktorú vyrába spoločnosť Johnson & Johnson. Britský spolok, ktorý združuje ľudí s touto chorobou však odporúča, aby sa ľudia dali zaočkovať, pretože prínos prevažuje nad rizikami.