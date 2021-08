Hviezda zo sitkomu Priatelia má plné zuby antivaxerov: Odstrihla nezaočkovaných kamarátov

Antivaxerov má plné zuby. A to dokonca aj z okruhu svojich blízkych priateľov, s ktorými sa pravidelne stretáva.

Zašlo to dokonca tak ďaleko, že sa s niekoľkými z nich herečka Jennifer Aniston (52) musela prestať baviť.

Zásadne počúva rady odborníkov. Hviezda zo sitkomu Priatelia v rozhovore pre americký časopis InStyle zaujala ohľadom očkovania proti koronavírusu jasný postoj. Nemá čas na antivaxerov a osoby, ktoré jednoducho nepočúvajú fakty. „Prišla som o pár ľudí v mojej týždennej rutine, ktorí odmietli alebo nechceli zverejniť, či boli, alebo neboli očkovaní, a to je poľutovaniahodné,“ uviedla Jennifer.

Herečka to považuje za profesionálnu a morálnu povinnosť, informovať iných o tom, či sú zaočkovaní, alebo nie. „Je to zložité, pretože každý má právo na svoj názor. Veľa názorov sa však nezdá byť založených na ničom inom, okrem strachu a propagandy,“ dodala. Ona sama je od mája plne vakcinovaná, vďaka čomu sa cíti dobre a je vďačná za túto príležitosť.

Briti zaočkujú mládež

- V Spojenom kráľovstve sa obávajú príchodu jesene. September a október považujú odborníci za riskantné mesiace najmä v súvislosti s nástupom detí do škôl. Nezaočkované deti sa vystavujú riziku nákazy, ako aj prenosu ochorenia. Z toho dôvodu ministri tlačia na to, aby sa očkovala aj táto veková kategória. Definitívne o tom rozhodne Spoločný výbor pre očkovanie a imunizáciu. Podľa nového plánu sa očkovanie dotkne 1,5 milióna mladých vo veku 16 a 17 rokov. Začať by mali okamžite v priebehu nasledujúcich dní.