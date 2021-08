Príčina smrti Elvisa Presleyho († 42) odhalená: Pravda vyšla na povrch po desiatkach rokov

Elvis Presley zomrel v 42 rokoch. Všeobecne sa verí, že jeho úmrtie súviselo so závislosťou na drogách, ale autorka Sally Hoedelová tvrdí, že je to mýtus.

Príčinou predčasného úmrtia amerického speváka boli chybné gény z matkinej strany. Jej rodičia totiž boli bratranec a sesternica. Príbuzenským krížením zaistili svojim potomkom vážne zdravotné problémy.

Elvisova matka Gladys zomrela v 46 rokoch a nikdy závislou nebola. Spevák po nej zdedil nevýhodné gény, ktoré ho predurčovali na predčasnú smrť a zdravotné problémy. Lieky sa predpis a alkohol celý proces len urýchlili.

Hoedelová vydáva novú biografiu o jednom z najväčších spevákov minulého storočia pod názvom Elvis: Destined to Die Young (Elvis: Predurčený k tomu zomrieť mladý). Podľa autorky nebol hudobník závislým mužom, ale chorým človekom, ktorý si liekmi na predpis a drogami pomáhal od bolesti a ťažkých zdravotných stavov.

Elvis zdedil kvôli príbuzenskému kríženiu prarodičov geneticky podmienenú deficienciu enzýmu alpha-1-antitrypsin, pri ktorej telo napadá vlastné pľúca, pečeň a črevá a porucha súvisí takisto so zhoršenou imunitou a nespavosťou. „Elvis je vnímaný viac menej horšie než človek, len ako imidž, jeho osoba je doslova redukovaná na toho rokenrolového týpka, ktorý zomrel vo svojej kúpeľni po predávkovaní liekmi. Nie je to dostatočne presný obraz o mužovi, ktorý kultúrne posunul náš vesmír. Nie je to presné a nie je to dostačujúce. Elvis bol chorý človek, ktorý skrýval svoje neduhy, aby naplnil koncertné haly a mohol finančne podporovať svoju rodinu,“ povedala Hoedelová v rozhovore pre The Observer.