Zomrel známy český herec Milan Stehlík († 77), hlas Vilka zo Včielky Maji

Vo veku 77 rokov zomrel český filmový, divadelný, televízny a dabingový herec Milan Stehlík, dlhodobý člen činohry Národného divadla (ND).

Informovali o tom v pondelok internetové spravodajské portály Novinky.cz a iDNES.cz. Stehlík sa narodil v roku 1944 v umeleckej rodine; jeho otec bol režisér a dramaturg Miloslav Stehlík, matka herečka Věra Budilová. Absolvoval štúdium na Divadelnej fakulte Akadémie múzických umení (DAMU) v Prahe. V roku 1966 nastúpil do Mestských divadiel pražských (MDP), neskôr prestúpil do ND, kde strávil takmer 50 rokov.

Účinkoval v divadelných hrách ako Richard III., Lakomec, Sluha dvoch pánov, Lucerna či Rok na dedine.

Uplatnil sa aj vo filmoch Princ a chuďas (1971), Nezbedná pohádka (1976), Loupežnická pohádka (1980), Krásná čarodějka (1991), Noc pastýřů (1992) či Anglické jahody (2008).

Príležitostne hrával menšie úlohy v televíznych seriáloch ako Tridsať prípadov majora Zemana, Zlá krev, Hříchy pro pátera Knoxe, Arabela se vrací a Doktor Martin. Nadaboval tiež postavičku Vilka v animovanom seriáli pre deti Včielka Maja.