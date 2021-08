Český spevák Janda po vážnych zdravotných problémoch: Mám poznačenú psychiku!

Keď ešte v januári prekonal český „Hurikán“, spevák Dalibor Janda (68) infarkt, nikto ani len netušil, aké to zanechá následky.

Musel podstúpiť dve operácie, ktorými vydesil najmä svojich najbližších a tiež fanúšikov. Aj keď tento stav poznačil jeho psychiku, prijal to s pokorou a postavil sa mu čelom. Pozbieral všetku silu a zabojoval, aby sa mohol opäť postaviť na pódiá a robiť to, čo ho celý život napĺňa šťastím.

Janda si za ostatné mesiace prechádza ťažkým obdobím. Na začiatku roka ho nečakane zasiahol infarkt, ktorý jeho život do bodky zmenil. Podľa českého portálu Blesk.cz určitú ujmu utrpela aj spevákova psychika, ktorá je po namáhavom boji poznačená. „Psychika je, ako sa hovorí, trošku načatá. Človek vie, že stačila chvíľka...“ nedokončil myšlienku, no doplnil, ako sa s celou situáciou snaží vyrovnať a zvládnuť ju čo najlepšie.

„Chce to pokoru, ktorú sa ako veriaci človek snažím mať a mám. So svojím strážnym anjelom, ktorý sa volá Vehuláš, sa rozprávam a načúvam mu. Uvidíme, ako dlho ho to so mnou ešte bude baviť,“ dodal Janda. Aby sa spevák ďalším problémom vyhol a udržiaval si pevné zdravie, musel spoločne so svojou dcérou Jiřinou zvoľniť z vystupovania.

Avšak nakoniec sa dohodli a na spoločné vystupovanie sa už tešia. „Už som povedal manažérovi, že budem robiť štyri, maximálne päť vystúpení mesačne. A budeme si vyberať dobré akcie usporiadateľov, ktorí to vedia robiť a na ktorých sa dá vo všetkom spoľahnúť,“ dodal na záver.