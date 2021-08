Svetoznáma speváčka to povedala nahlas: Billie Eilish zotrela trollov!

Povedala to nahlas! Billie Eilish v úprimnom rozhovore zaútočila na tých účastníkov internetových debát, v ktorých svoje okolie vždy len napádajú a znevažujú.

Dnes veľmi obľúbený spôsob prejavu zjavne hnevá aj túto talentovanú speváčku a tak si nedávala servítku pred ústa. Najmladšia umelkyňa, ktorá naspievala titulnú pieseň do fi lmu o Jamesovi Bondovi, sa na adresu týchto takzvaných internetových trollov vyjadrila jasne: „V reálnom živote by vám to nikdy nepovedali!“

Eilish sa takto otvorila v špeciálnom rozhovore pre BBC. Pokračovala hĺbavou otázkou: „Aký zmysel má snažiť sa konať dobro, ak ľudia budú stále tvrdiť, že robíte zle?“ Eilish práve v piatok vydala svoj druhý štúdiový album s názvom Šťastnejšia než kedykoľvek predtým. Hudobníčka vydala svoj prvý album Keď všetci zaspíme, kam pôjdeme? ešte v roku 2019.