George Clooney s manželkou Amal prekvapili: Tretie dieťa na ceste!

Baby boom po lockdowne pokračuje! Najnovšie sa v radostnom očakávaní nachádza aj stabilný manželský pár Hollywoodu, herec George (60) a právnička Amal (43) Clooneyovci. Štyri roky po dvojičkách čakajú ďalšie dieťa.

Herec George Clooney sa nikdy netajil tým, že chce mať viac detí. O to viac ho potešila jeho krásna Amal, ktorá mu po dvojičkách Elle a Alexandrovi privedie na svet tretie dieťa. O radostnú novinku sa už podľa Magazínu OK! podelili s rodinou a priateľmi začiatkom júla na rodinnej oslave pri talianskom jazere Como. „Amal má za sebou prvý trimester a už sa začína guľatiť, takže čoskoro to všetci budú vedieť,“ prezradil zdroj z ich okolia. Dokonca sa pošepkáva o ďalších dvojičkách, čo však zatiaľ ešte nik nepotvrdil.

George Clooney

Herec, režisér, producent