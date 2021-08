Hudobník Tomáš Klus priznal tichú domácnosť: To, čo nasledovalo po nezhodách, by chcela počuť nejedna žena

Hudobník Tomáš Klus počas obdobia pandémie nezaháľal a čas strávený doma využil viac než naplno. Obľúbený pesničkár vydal dva nové albumy, napísal hudbu k muzikálu a spoločne s rodinkou sa zvládli presťahovať z dvojizbového bytu v Prahe do vysnívaného domu uprostred lesa. Ten bol pre nich v čase pandémie doslova záchranou, nakoľko v domácnosti už vládla ponorka. Spevák otvorene prehovoril nielen o trecích plochách, no aj o manželke Tamare! Slová, ktoré jej adresoval by chcela počuť každá žena.