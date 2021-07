Náhle úmrtie bubeníka Slipknotu: Joeyho Jordisona († 46) zabila zákerná choroba

Hviezdne nebo sa bude otriasať v základoch. Vo veku 46 rokov náhle odišiel jeden z celosvetovo najlepších bubeníkov všetkých čias Joey Jordison.

Patril k trom zakladajúcim členom heavy metalovej kapely Slipknot, z ktorých zostal už len jeden. Na svojom poslednom koncerte si heavy metalová hviezda zabubnuje už iba zhora. Nezabudnuteľný bubeník Joey Jordison zomrel v pondelok podľa vyjadrení svojej rodiny pokojne v spánku. Jeho úmrtie však oznámili až o deň neskôr.uviedla zarmútená rodina.

Zároveň žiadajú všetkých o súkromie a pokoj v neľahkých časoch. Sociálne siete okamžite zaplavili kondolencie od jeho bývalých kolegov, ako aj svetových hudobníkov. Hudba Joeyho v roku 1995 priviedla ku kapele The Pale Ones. Jej ústrednými členmi boli perkusionista Shawn Crahan (51), basák Paul Gray († 38), ktorý v roku 2010 zomrel na predávkovanie, a Jordison († 46).

Práve on stál za premenovaním kapely na Slipknot. V nej hral dlhých 18 rokov až do svojho odchodu v roku 2013, ktorý sprevádzalo množstvo špekulácií. Ako sa neskôr ukázalo, Joey pred odchodom trpel istou formou sklerózy multiplex. To mu postupne znemožňovalo chôdzu aj hranie na bicích. Aj posledného člena kapely Crahana postihla tragédia - v roku 2019 mu zomrela dcéra na predávkovanie.

Joey Jordison († 46)