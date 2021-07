Zomrel zakladajúci člen kapely Slipknot: Joey Jordison († 46) odišiel v spánku

Vo veku 46 rokov zomrel bubeník a zakladajúci člen heavymetalovej kapely Slipknot Joey Jordison. Informovala o tom jeho rodina, ktorá podľa spravodajského portálu BBC vo vyhlásení uviedla, že muzikant zomrel v spánku. Príčinu úmrtia neuviedli.

Nathan Jonas Jordison sa narodil 26. apríla 1975 v Des Moines v Iowe a na bicie hral už od detstva. V roku 1995 sa pridal k projektu Pale Ones, z ktorého sa napokon stal Slipknot. V kapele, ktorá je charakteristická unikátnym agresívnym hudobným štýlom a vystupovaním v hororových maskách, bol do roku 2013, než mu diagnostikovali transverzálnu myelitídu - formu roztrúsenej sklerózy.

Jordison tiež založil a dosiahol úspech s ďalšími kapelami, napríklad Murderdolls, a vystupoval aj s ďalšími známymi formáciami a muzikantmi, medzi ktorými boli napríklad Metallica, Korn a Rob Zombie. Hudobník zomrel po viac ako desaťročí po smrti basgitaristu Paula Graya, ďalšieho zakladajúceho člena Slipknotu, ktorý zomrel po neúmyselnom predávkovaní sa liekmi proti bolesti.

Sociálne siete pomaly zaplňujú reakcie na Jordisonovo úmrtie zo strany jeho kolegov i fanúšikov. Spevák Slipknotu Corey Taylor na svojich kontách na sociálnych sieťach po správach o úmrtí zverejnil čierne obrázky. Serj Tankian z kapely System of a Down ho opísal ako „úžasného bubeníka a fantastického človeka“, Metallica na sociálnej sieti Facebook napísala „RIP brat“ a skupina Papa Roach zase na Twitteri „Máme Ťa radi, brat“.

Slipknot vydali prvý eponymný album v roku 1999. Nasledovali štúdiovky Iowa (2001), Vol. 3: (The Subliminal Verses) (2004), All Hope Is Gone (2008), .5: The Gray Chapter (2014) a We Are Not Your Kind (2019). Posledné tri albumy sa dostali na prvú priečku amerického rebríčka Billboard 200. Kapela si vyslúžila desať nominácií na hudobné ceny Grammy, z ktorých jednu v roku 2006 premenila na víťazstvo, keď ju v kategórii Najlepší metalový výkon ocenili za skladbu Before I Forget.