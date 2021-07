Harry podpísal lukratívnu zmluvu: Tvrdenie, v ktorom sa skloňuje kráľovná právnici vehementne odmietajú

Je to iba špička ľadovca?

Po tom, čo minulý týždeň obletela svet správa o pripravovanej knihe pamätí, ktorú Harry (36) vydá budúci rok, prišiel ďalší šok. Princ údajne uzavrel s vydavateľstvom dohodu na štyri knihy! Druhá by mala vyjsť jedine až po smrti jeho starej mamy Alžbety II. (95). Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Lacno sa nepredal. Princ Harry viedol veľmi drsné jednania s potenciálnymi vydavateľstvami jeho pripravovanej knihy priamo zo svojho domu v kalifornskom Montecite. Dvaja vydavatelia za ním prileteli priamo z Londýna, kým ostatní s ním rokovali prostredníctvom videohovorov.

„On si určil podmienky. Zaujal postoj štýlu ber, alebo nechaj tak,“ uviedol zdroj z vydavateľského odvetvia. Vyvolávacia cena za jeho životný príbeh, ktorú si sám určil, začínala na 17 miliónoch eur. Táto suma sa však vďaka obrovskému záujmu mohla podľa zdroja vyšplhať až na 34 miliónov eur.

Lukratívny kontrakt na Harryho knihu pamätí napokon získalo vydavateľstvo Penguin Random House. Publikuje ju budúci rok pri príležitosti 25. výročia úmrtia princeznej Diany († 36). Dátum vydania sa taktiež zhoduje s platinovým jubileom kráľovnej Alžbety II., ktorá oslávi 70. výročie svojho nástupu na trón.

Harry údajne neuzatvoril zmluvu len na svoju pripravovanú biografiu. Celkovo vyjdú štyri knihy, pričom jeho druhé dielo by sa malo dostať na pulty až po smrti kráľovnej. To by značne narušilo dlhodobo pripravovaný proces, ktorý má pomaly pripraviť krajinu na nové následníctvo.

Harryho právnici však vehementne odmietajú tvrdenia, že by princ čakal na odchod starej mamy zo sveta, aby mohol knihu publikovať. Súčasťou dohody malo byť, že Meghan napíše príručku pre blahobyt a o štvrtej zatiaľ neboli zverejnené bližšie špecifikované informácie. Z obáv, že by priliali olej do ohňa, odmieta Buckinghamský palác celú vec komentovať.