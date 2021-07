Bola by Diana († 36) spokojná s Kate a Meghan? Jednoznačné slová jej blízkej priateľky

Bola jej blízkou priateľkou už od útleho detstva. Vojvodkyňa Sarah Ferguson prehovorila pre médiá. Čo by si podľa nej zosnulá princezná Diana († 36) myslela o jej nevestách?

Ako uvádza portál Daily Mirror, vojvodkyňa z Yorku Sarah Ferguson (61) bola kedysi blízkou priateľkou zosnulej princeznej Diany a dvojica sa poznala od útleho detstva. Diana tragicky zahynula pri autonehode v roku 1997 a, žiaľ, svadby jej synov princa Williama (39) a princa Harryho (36) sa nedožila. Vojvodkyňa Ferguson, alias Fergie, však tvrdí, že princezná Diana by bola hrdá na jej nevesty vojvodkyňu Kate (39) a vojvodkyňu Meghan (39), pretože majú „svoj vlastný hlas“.

„Keby tu teraz sedela so mnou, viem, že by povedala: Som tak hrdá na oboch svojich chlapcov a úžasné manželky, ktoré si vybrali. A bola by rovnako ako ja, posadnutá svojimi vnúčatami. Pretože práve to milovala. Diana zbožňovala moje dievčatá. Zbožňovala chlapcov. Toto by bolo jej útočisko. Jej nebo,“ povedala pre portál People vojvodkyňa Sarah.

V časoch, keď bola Sarah vydatá za princa Andrewa a Diana za princa Charlesa, boli tieto dve ženy často videné spolu, a to ako na oficiálnych, tak aj na neformálnych udalostiach, dokonca aj na dovolenke. Sarah dodala, že s Dianou boli „najlepšími priateľkami“, keď mala 15 rokov a princezná 14 rokov. Diane je podľa jej slov vďačná za to, že ju veľa naučila o verejnom živote.

Vojvodkyňa vo svojej knihe uviedla, že sa nikdy nedozvedela, prečo sa s princeznou Dianou odcudzili, avšak povedala, že „akonáhle Diana dostala niečo do hlavy, uviazlo to tam“. V rozhovore pre médiá priznala, že s Dianou si navzájom sľúbili, že „budú spolu naveky“. Nie je to prvýkrát, čo Sarah riešila fámy o napätí medzi ňou a Dianou.