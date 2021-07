Zdrvený syn Nedvěda († 73) opísal otcove posledné hodiny: Bol to neskutočný obrat

V nedeľu večer obletela Českom a Slovenskom smutná správa o smrti speváka a gitaristu Františka Nedvěda († 73).

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Známy hudobník podľahol rakovine pľúc, s ktorou bojoval aj v minulosti a ktorá sa mu vrátila. Správu o jeho smrti priniesol portál Blesk.cz . Nedvěd zomrel krátko po prevoze do nemocnice.

"Otec zomrel v nedeľu, bol to neskutočný obrat. V sobotu vyzeral ešte v poriadku a v nedeľu popoludní, keď sme do nemocnice išli s mamičkou, tak už moc nekomunikoval, no hovoril som si, že sa to ešte obráti. A večer o pol desiatej nám volali z nemocnice, že otec zomrel," uviedol pre https://zivotvcesku.cz/ Nedvědov syn Vojta, podľa ktorého sa otcov zdravotný stav zhoršil veľmi rýchlo.

"V sobotu komunikoval normálne. Sadal si, líhal, trošku ho pobolieval chrbát, ale dalo sa s ním normálne hovoriť. Nič nenasvedčovalo, že sa stav zhorší. Som rád, že s chorobou netrpel. Otec bojoval statočne, nad chorobami v posledných rokoch vyhrával, bohužiaľ tentokrát sa to už nepodarilo," dodal užialený syn.