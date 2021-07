Prvá žena absolvovala drsný výcvik: Toto nezvládne ani sedem z ôsmich mužov!

Prvýkrát v histórii absolvovala výcvik špeciálnych jednotiek amerického námorníctva žena. Jej meno Pentagon nezverejnil. Identita príslušníkov týchto jednotiek je totiž utajená.

Žena prešla 37-týždňovým výcvikom, ktorý nezvládne ani sedem z ôsmich mužských uchádzačov. Stala sa príslušníčkou námorných jednotiek SWCC, ktoré poskytujú podporu a transport pre známejšie jednotky SEALs. Aj SWCC však vykonávajú vlastné tajné operácie a ich výcvik je prakticky rovnaký ako v prípade SEALs.

Uchádzači sa musia naučiť používať rôzne zbrane, techniky boja, navigáciu, skákať s padákom a tiež robiť tajné výsadky a vyzdvihnutia vojakov v nepriateľských oblastiach. Na konci výcviku je 72-hodinový program prezývaný Turné – počas neho musia účastníci zvládnuť 23 hodín behu a 8 km plávania a ďalšie nástrahy, ktoré ich preveria fyzicky i psychicky. Práve vtedy predčasne skončí najviac uchádzačov.

Vojačka, ktorá to teraz zvládla, je prvou úspešnou uchádzačkou z 18 žien, ktoré sa doposiaľ do jednotiek SWCC alebo SEALs prihlásili. Z nich 14 výcvik nedokončilo a tri ním ešte prechádzajú. Americká armáda umožnila ženám slúžiť v takýchto jednotkách v roku 2015 – no Demi Moore o tom nakrútila film G. I. Jane už v roku 1997.