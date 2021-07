Demi Moore si užíva dovolenku s dcérou Rumer: Postavičky vyvetrali na Mykonose

V domovskom Los Angeles mali ledva 27 stupňov Celzia. Tak sa vybrali na grécky ostrov Mykonos, kde mali jasnú slnečnú oblohu a o päť stupňov viac. Hollywoodska herečka Demi Moore (58) je na spoločnej dovolenke s dcérou Rumer Willis (32).

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Demi a Rumer videli, ako si užívajú deň na pláži Nammos na Mykonose. Obe mali na sebe bikiny, ktoré nechávali len minimum priestoru predstavivosti. Mama si dala bordové a dcéra žlté. Obe si zodpovedne chránili oči slnečnými okuliarmi.

Demi si tiež zaplietla vlasy do dvoch vrkočov, aby nemala problém pri plávaní. Slávna matka s dcérou boli neustále pod drobnohľadom paparazza, no nič škandalózne sa neudialo. Robili len to, čo pri mori robí asi každý - poctivo sa natierali opaľovacím krémom, pobyt na slnku striedali s tieňom slnečníka a pľačkaním sa vo vode.

Rumer je najstaršia z troch dcér, ktoré Demi má s akčným hercom Bruceom Willisom (66). Ten bol jej prostredným manželom. Z ostatných dvoch manželstiev Demi už žiadne deti nemala. To Bruce má s druhou manželkou ďalšie dve deti – a opäť sú to dcéry.