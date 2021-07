Ivana Gottová prezradila, ako vznikala autobiografia: Karel († 80) pracoval do posledných síl!

Pred časom fanúšikov českej speváckej legendy Karla Gotta († 80) potešila správa, že v deň jeho nedožitých 82. narodenín, ktoré by oslávil včera 14. júla, uzrie svetlo sveta jeho autobiografia Moja cesta za šťastím.

Aj keď z väčšej časti sa na jej obsahu podieľal práve Karel, po jeho smrti ju dokončovala najmä jeho manželka Ivana (45), do ktorej spevák vložil plnú dôveru. Ivana najnovšie prezradila, že uznávaný umelec na knihe pracoval až do poslednej chvíle svojho života.

Podľa slov Ivany Gottovej chcel mať jej manžel v knihe čo najviac momentov zo svojho života. „Prial si, aby tu po ňom zostal nejaký darček pre jeho verných fanúšikov, a rozhodol sa knihe spomienok venovať toľko síl, koľko bude môcť,“ povedala v rozhovore, ktorý sa najnovšie objavil na oficiálnej stránke Karla Gotta († 80). Preto sa po závažnom ochorení, ktoré prekonal v roku 2015, začal stretávať s dlhoročnými priateľmi.

Spomienky mu osviežili práve spoločné rozhovory, ale tiež staršie články a vystúpenia. „Čítal staršie rozhovory a po rokoch vytiahol z knižnice aj svoje knižky. Pozeral sa na svoje vystúpenia na internete, aby si pripomenul minulosť,“ doplnila Ivana. Maestro pracoval aj v období, keď jeho zdravotný stav nebol najlepší. Veľmi mu záležalo na tom, aby fanúšikom zanechal kúsok seba.

„Pracoval na knihe až do posledných chvíľ, a to aj v čase, keď mu nebolo najlepšie. Mal vysoké teploty a zle sa mu dýchalo. Jeho celoživotná profesionalita, svedomitosť a láska k fanúšikom mu však nedovolili odísť od nedokončenej práce,vysvetlila Gottova láska a dodala: „Stihol si vybrať veľkú časť fotografií a nadiktovať mi k nim mnohokrát vtipné popisky. Potom už mohol s pokojným svedomím odísť, pretože mi dôveroval, že zvyšok snímok už vyberiem za neho a knihu dokončím presne podľa jeho predstáv.“ Ivana bola svojmu manželovi oporou do konca života.