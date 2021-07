Blíži sa deň nedožitých 82. narodenín Karla Gotta: Svetlo sveta uzrie vec, na ktorej pracoval do poslednej chvíle

V deň nedožitých 82. narodenín Karla Gotta vyjde 14. júla jeho oficiálna autobiografia, ktorú spevák dokončil niekoľko týždňov pred svojou smrťou.

Vydavateľom obsiahlej publikácie s názvom Má cesta za šťastím, v ktorej sa na takmer sedemsto stránkach nachádza 1800 fotografií a iných obrazových a dokumentačných materiálov, je spoločnosť Karel Gott Agency. Gott v knihe otvorene hovorí o svojich dcérach, rodinnom zázemí, rodičoch, kamarátoch aj záľubách, ku ktorým patrilo predovšetkým maľovanie. ČTK o tom za výhradného distribútora publikácie Euromedia Group informovala Helena Frantová.

Karel Gott zomrel 1. októbra 2019, liečil sa s akútnou leukémiou. Legende českej populárnej hudby, ktorá ovplyvnila niekoľko generácií poslucháčov, bolo 80 rokov.

Knihu, ktorej odporúčaná cena je 1229 českých korún, otvára prológ, ktorý Gott napísal v lete 2019. "Viem si predstaviť, že veľa ľudí, či priateľov, či známych, ktorí prešli mojím životom a v knihe sa nenájdu, môže byť sklamaných. Ale verte mi, že ak by sa v knihe mali všetci objaviť, stal by sa z mojej autobiografie nezáživný telefónny zoznam," napísal Gott, ktorý v záverečných kapitolách popisuje obdobie zápasu s ťažkou chorobou.

Vzhľadom na to, že vdova Ivana Gottová získala počas uplynulého roka množstvo fotografií a dokumentov, sa termín dokončenia plánovanej autobiografie pretiahol. "Som si veľmi dobre vedomá toho, že žiadna iná autentická autobiografia môjho manžela už nebude vydaná. Cítila som preto povinnosť tieto materiály verejnosti v knihe poskytnúť. Bola by veľká škoda, keby som o ne manželových priaznivcov ochudobnila," uviedla Gottová.

Fanúšikovia sa mohli s obľúbeným spevákom rozlúčiť 11. októbra 2019 v paláci Žofín, kam prišlo zhruba 49.000 ľudí. O deň neskôr sa konala zádušná omša vo svätovítskej katedrále, kam dorazili príbuzní, priatelia, spolupracovníci, politici, speváci, herci, športovci a ďalší pozvaní hostia. Tento deň bol aj dňom štátneho smútku.

Po smrti Karla Gotta sa na trhu rýchlo objavil rad životopisov, knihy skompilované z predchádzajúcich publikácií či zmienok v médiách sa objavujú po skone slávnych a populárnych osobností veľmi skoro.

Gottovi už bol venovaný rad kníh. Napríklad pred viac ako desiatimi rokmi malo krst české i nemecké vydanie knihy Zlatý hlas z Prahy (Die Goldene Stimme aus Prag) autorov Michaely Remešovej a Dalibora Máchu s predslovom prezidenta Václava Klausa. Pri príležitosti Gottových 70. narodenín vyšla kniha Karel Gott 70 osobností o Zlatom slávikovi. Hudobný publicista Vladimír Vlasák v jej prvej časti mapuje niektoré udalosti dlhoročnej Gottovej kariéry, v druhej necháva prehovoriť sedem desiatok nielen hudobných osobností. V 90. rokoch sa objavila kniha Ladislava Sarvaša Ako to vidí Gott a Hovorím to piesňou, pod ktorou je podpísaný sám Gott. Rozpačito skončil životopis z pera spisovateľa Arnošta Lustiga, kedy rukopis odmietol nielen vydavateľ, ale aj Gott sám, ktorý vyhlásil, že sa s textom neidentifikuje. Fenomén Karla Gotta sa premietol aj do knihy Gottland úspešného poľského spisovateľa Mariusza Szczygiel.