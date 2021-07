Major Maisner posledné roky pretrpel: Rakovina pripravila legendárneho Ladislava Potměšila († 75) o jeho vášeň

Ďalšia obrovská strata! Včera nás opustil český herec Ladislav Potměšil († 75), známy ako filmový major Maisner či otec z Discopříběhu.

Posledné roky boli, žiaľ, pre umelca veľmi bolestivé, keďže ho trápila zákerná rakovina. Práve s ňou bojoval až trikrát a naposledy mu napadla kosti. Avšak choroba ho donútila viac času tráviť so svojou rodinou, ktorá bola pre neho všetkým. No osud to zariadil inak a Ladislav, žiaľ, svoj boj s rakovinou nezvládol.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Potměšil († 75) počas svojho života stvárnil viac ako stovku filmových, televíznych a seriálových postáv. V posledných rokoch však trpel vážnymi zdravotnými problémami, ktoré ho oberali o silu a energiu.Naposledy mu zákerná pliaga napadla kosti.

No to, čo nikto nečakal ani v najhoršom sne, sa stalo realitou. Jeho srdiečko včera prestalo biť a jeho najbližším ostali len oči pre plač. „Otecko zomrel dnes ráno v spánku v nemocnici Motol. V posledných rokoch veľmi trpel a rád by som sa poďakoval všetkým doktorom a sestričkám, ktorí sa oňho úžasne starali, hlavne v posledných dňoch,“ povedal pre český Blesk hercov syn Jan. Žiaľ, osudnou sa Ladislavovi stala opäť nebezpečná rakovina, nad ktorou sa mu už nepodarilo zvíťaziť.

Bolestivé chvíle

Boj s chorobou niesla herecká legenda veľmi zle. „To bolo jedno z najťažších období, čo som zažil,“ zaspomínal pred rokmi Potměšil, ktorý bol päť mesiacov pripútaný na lôžko. Zdravotné problémy ho pripravili o jeho celoživotnú vášeň a kvôli nim musel v roku 2018 seknúť s herectvom. „Pred kameru ani na divadelné dosky si už naozaj stúpnuť nemôžem, zato rodina si ma teraz poriadne užije,“ priznal Potměšil Blesku pred vyše dvoma rokmi. No svojej manželke Jaroslave, ale ani ich synom otec už nebude spríjemňovať dni, ale bude na nich dávať pozor z neba. Jedno je isté, že v spomienkach všetkých zostane naveky.

Nezabudnuteľné úlohy hereckej ikony

1987 - Discopříběh I.

- Discopříběh I. 1991 - Discopříběh II.

2005 - 2008 - Ordinace v růžové zahradě

- Ordinace v růžové zahradě 2008 - 2009 - Kutyil s.r.o.