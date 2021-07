Kniha Karla Gotta († 80) odhalila pravdu o zoznámení so ženou: Ivana mu schválne dala zlé číslo!

Na začiatku bolo aj odmietnutie. Osudové stretnutie s Ivanou Gottovou (45) opísal Karel Gott († 80) vo svojej autobiografii Moja cesta za šťastím.

A aj keď by sa mohlo zdať, že si obaja hneď vpadli do náručia, maestro musel o svoju vyvolenú zabojovať. Karel Gott († 80) stretol prvýkrát Ivanu, keď bol vo vzťahu s Marikou Sorosovou. Budúca pani Gottová sa s maestrom zoznámila na večierku v roku 1999. Neskôr sa obaja stretli na jednom vystúpení, kde však bola aj Marika, ale Karel využil situáciu jej neprítomnosti a poprosil Ivanu o telefónne číslo.

To, ktoré mu napísala na papierovú vreckovku, však neexistovalo a neskôr mu to aj vysvetlila. „Prekážalo mi, že prídete v sprievode dámy, a chcete tajné číslo inej ženy,“ povedala Ivana. Karel sa s Ivanou dlho len priatelil, avšak jedného dňa prišla zásadná zmena. Ivana zazvonila pri jeho dverách spotená, v teplákoch, pretože si bola zabehať, a v kuchyni mu oznámila: „Vieš, čo sa mi prihodilo? Ja som sa zamilovala!“ Nič netušiaci spevák sa opýtal: „A do koho?“ A ona odpovedala: „Predstav si, že do teba...“ A od tej chvíle už Ivana na Bertramke často raňajkovala.