Kráľovský kuchár otvorene: Princezná Diana takmer podpálila palác! Pikantné odhalenie o sexi mužoch

Britská princezná Diana by 1. júla 2021 slávila šesťdesiate narodeniny. Už dvadsiaty rok ale jej synovia William a Harry musia prvý deň prázdnin len smutne zaspomínať, aká ich mamička bola.

Bývalá manželka princa z Walesu totiž 30. augusta 1997 zomrela počas autohavárie. Zaspomínal si na ňu tiež jej bývalý kuchár Darren McGrady. Diana podľa neho bola v kuchyni dosť neschopná a dokázala pokaziť aj najjednoduchší recept na cestoviny. Raz zabudla vypnúť horák a kuchyňu podpálila. Potom sa náramne smiala, pretože vraj prišlo tucet sexi svalnatých hasičov.

Deväťdesiatosemročný McGrady varil niekoľko rokov pre britskú kráľovnú Alžbetu II. A často sa stretával aj s Dianou, ktorá si za ním rada chodila rozprávať. "Varieval som pre princeznú, od pondelka do piatku a cez víkendy som jej nechával jedlo v chladničke. Ona si potom už s tým pomohla sama, a nechával som jej na každom balení poznámku s tým, že to má strčiť do mikrovlnky a stlačiť tlačidlo dve. Nebola dobrá kuchárka. Raz v nedeľu za ňou mal prísť kamarát a rozhodli sa uvariť nejaké cestoviny. Urobila nejakú omáčku na špagety a začali sa rozprávať, keď sa varili cestoviny. Zabudla na ne a prišla tam neskôr, už cítila všade plyn, tak zavolala hasičov z paláca. V pondelok som prišiel do práce a ona bežala za mnou. A vyhlásila, Darren, nebudeš tomu veriť, varila som cez víkend! Ale skoro som to tu celé podpálila. Bola som tak nervózna, že som zavolala hasičov, prišli sem, ale najlepšie bolo, že som mala pre seba dvanásť vyšportovaných hasičov, " zaspomínal päťdesiatosemročný McGrady.