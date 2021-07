Princ Harry vo štvrtok 1. júla so svojim bratom Williamom odhalil pamätník matke Diane.

Súsošie v záhradách Kensingtonského paláca bolo vztýčené na počesť šesťdesiateho výročia narodenia princeznej, ktorá zomrela za tragických okolností v auguste 1997. Harry pred týmto oficiálnym vystúpením podnikol ešte stretnutie s vážne chorými deťmi, ktoré získali ocenenie organizácie Wellchild. A počas párty vyhlásil, že jeho dedo princ Philip sa stých narodenín dožiť nechcel.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii Tvrdí to Darren Chillery-Watson, ktorý prišiel na párty s dcérou Carmelou, ktorá získala ocenenie organizácie Wellchild za to, že pomohla pre deti so svalovou dystrofiou získať päťdesiattisíc libier. "Povedal nám, že jeho dedo mal skvelý aktívny život. Mal deväťdesiatdeväť a bol vždy neústupný v tom, že sa stovky dožiť nechce, "odhalil Chillery-Watson.

Princ Philip zomrel tento rok 9. apríla. Stovky by sa býval bol dožil 10. júna.