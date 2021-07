Krimikomédia Ubal a zmizni je bláznivá nočná jazda: Výber hercov bol chaos, nervy aj zábava

Celovečerný debut mladého režiséra a scenáristu Adama Hobzíka, ktorý sa odohráva počas jedného dňa a zažijete vďaka nemu jednu úžasne bláznivú nočnú jazdu, v ktorej ide o veľké peniaze a divný kšeft s balíkom trávy. Vášnivé scény si v ňom zahrala aj česká influencerka, hudobníčka Sharlota, ktorú na Instragrame sleduje množstvo followerov.

​Film Ubal a zmizni je kriminálnou komédiou, ktorá nie je v našich končinách vôbec častým žánrom. “Pripadá mi to ako najhravejší žáner zo všetkých,” myslí si Hobzik, “Je to skoro komiks, znesie veľmi veľa. Môže byť absurdný, vtipný, akčný, štylizovaný. A presne taký som chcel svoj prvý film.”

Film Ubal a zmizni je celovečerným debutom režiséra a scenáristu Adama Hobzika, ktorý bol do svojich 18 rokov vrcholovým hráčom bedmintonu, majstrom ČR v štvorhre. Študoval právo a súbežne s ním aj scenáristiku a dramaturgiu, kde sa definitívne rozhodol venovať sa filmovej réžii. Napriek tomu, že za svoje absolvenské či krátkometrážne práce získal viacero uznaní, film Ubal a zmizni je jeho celovečerným debutom. Priznáva, že vznik snímky bol tiež prepletený väčšími či menšími problémami.

Prvým z nich bol výber hereckého obsadenia. “Bol to chaos, nervy aj zábava,” hovorí Hobzik. “Ja som potreboval medzi hercami cítiť nefalšované priateľstvo a správnu mieru darebáctva, producenti hľadali známe mená. Do toho sme mali veľmi špecifický plán nakrúcania, do ktorého bolo náročné zladiť termíny. Z castingu vzišla trojica, ktorá bola schopná vytvoriť takú atmosféru úprimnej radosti a humoru, že i keď som mal ako režisér plnú hlavu starostí, vždy ma nabili energiou.”

Nevšedné zážitky pri nakrúcaní zažil nielen režisér, ale aj samotní herci. Matouš Ruml, ktorý stvárňuje postavu Mirečka, začal kvôli filmu opäť fajčiť: “Moja postava hulí a fajčí, tak som si asi po 6 rokoch kúpil škatuľku cigariet. Vždy je poznať, keď nefajčiar predstiera, že fajčí a to som nechcel.” Ruml zároveň dodáva, že scenár ho zaujal na prvé prečítanie: “Vtipné situácie a zároveň akčné scény som hneď videl na plátne a chcel som si v nich zahrať. Celé to má neskutočný spád. Ubal a zmizni má skvelý scenár, atmosféru a na české pomery to bude nevšedná snímka, dramatická, akčná a rozhodne vtipná.”

Traja kamaráti, Mireček (Matouš Ruml), Vilém (Janek Gregor) a Dužan (Duy Anh Tran) si privyrábajú pestovaním a predajom kvalitnej trávy. Dostanú ponuku, ktorá sa neodmieta - predať kompletnú úrodu za jedinú noc. Lenže, keď uzavrú obchod s nebezpečným Bulharom (Predrag Bjelac) a jeho pravou rukou (Karel Dobrý), zistia, že im niekto vykradol sklad s pestovanou trávou. Majú pár hodín na to, aby zachránili nielen obchod roka, ale aj vlastné malíčky.

Jedinečná česká komédia Ubal a zmizni príde do kín už 8. júla, distribútorom na Slovensku je spoločnosť CinemArt SK.

​