Vdova po Menzelovi († 82) Olga mu plní jeho priania: Posledná dohoda pred smrťou

Vdova po slávnom režisérovi Jiřím Menzelovi († 82) Olga chystá pre svojho manžela pomník.

Ešte pred jeho smrťou sa totiž spolu dohodli, že ak by sa kvôli chorobe pominul, jeho pozostatky uloží na ostrove Malorka, ktorý bezhranične miloval. Vdova však rozdelila popol do dvoch urien a jedna z nich zatiaľ hľadá svoje miesto.

Menzel sa dlhé obdobie trápil po tom, čo ho postihla meningitída. Jeho obetavá manželka Olga sa o neho starala tri roky a slávny režisér si prešiel viacerými pobytmi nielen v nemocniciach, ale aj v rehabilitačných zariadeniach. Jeho stav bol ako na hojdačke, až napokon svoj boj prehral.

„Čokoľvek, čo súviselo so smrťou, Jirka vždy neznášal. Na cintoríny nechodil a povedal, že žiadny pohreb nechce. To som mu splnila a urobila len rozlúčku,“ povedala pre českú Sedmičku vdova.

„Sám si vybral miesto, kde sme spoločne vypili niekoľko fliaš vína. Je to na Malorke, ale nie je to pre verejnosť. Vždy hovoril, že na tomto mieste chce byť s nami naveky. Druhé miesto, kde budú jeho pozostatky uložené, je v Prahe a nie je to úplne jednoduchá záležitosť. Stále o tom jednám, zo strany kamarátov a fanúšikov sa ku mne dostáva veľa otázok, kam môžu prísť k jeho pomníku a zapáliť sviečku. Môžem len prezradiť, že to miesto sa silno viaže ku Karlovi Čapkovi a pevne verím, že sa behom tohto roku podarí všetko zrealizovať,“ dodala pre televíziu Seznam Olga, ktorá dá manželovi vyrobiť vkusný pomník.