Kráľovná hodila rukavicu Harrymu a Meghan: Moment, na ktorý budú zvedaví všetci

Britská kráľovná sa opäť prejavila ako charakterná dáma, ktorá sa odmieta nechať vtiahnuť do žabomyších vojen, ktorý rozohráva jej vnuk princ Harry s manželkou Meghan v médiách.

Hoci táto dvojica už nie je formálne súčasťou kráľovskej rodiny, samozrejme súkromne do nej stále patrí. A tak Alžbeta II. svojho vnuka a jeho manželku pozvala na oslavu sedemdesiateho výročia svojho kraľovania, ktorá prebehne budúci rok v júni. Súčasťou štvordňových osláv bude tiež povestné vystúpenie rodiny na balkón Buckinghamského paláca, sledovanie preletu jednotiek RAF a mávanie státisícom občanov Spojeného kráľovstva a fanúšikom z celého sveta.

Kráľovná tam stáva s členmi rodiny, ktorí sú oficiálnymi predstaviteľmi monarchie. Zatiaľ ale nie je jasné, či aj tu vystúpia Harry a Meghan. Podľa odborníkov na monarchiu by to tak byť nemalo. Vojvodovia zo Sussexu odišli z rodiny žiť ako civilisti, neužívajú teda ani svoje tituly Ich kráľovské výsosti a prišli o všetky čestné funkcie a patronáty. Teda na balkón by ich kráľovná pozývať nemala, pretože nie sú oficiálnymi predstaviteľmi krajiny.

,,Vojvoda a vojvodkyňa z Sussexu boli pozvaní a som si istý, že kráľovná sa veľmi teší, až je uvidí. Kto bude na balkóne, o tom sa rozhodne až chvíľu pred týmto vystúpením, ale už teraz je počet členov obmedzený, a myslím si, že tam budú pracujúci členovia rodiny, ktorí budú na zozname vyššie než Sussexania," cituje denník The Mail zdroj z Buckinghamského paláca.

Kráľovná pred polrokom obmedzila počet oficiálnych predstaviteľov monarchie na osem členov. Okrem nej tam patrí princ Charles, princezná Anna, princ William, princ Edward, vojvodkyňa z Cornwallu, vojvodkyňa z Cambridge a grófka z Wessexu. Alžbeta II. ich prezýva Sedem statočných. Oslavy 70 rokov panovania Alžbety II. budú v Spojenom kráľovstve prebiehať od 2. do 5. júna budúceho roka.