Harryho čaká osudové stretnutie s bratom: Veľký deň princov pred očami všetkých

Nezabudol na brata! Napriek rozporom, ktoré medzi nimi panujú, Harry v príhovore fanúšikom spomenul aj Williama. Spoločne vo štvrtok odhalia sochu svojej mamy, princeznej Diany.

Diana by sa 1. júla dožila 60 rokov. Práve pri tejto príležitosti jej obaja bratia odhalia sochu. Zároveň budú udeľovať ocenenia v jej mene. Dianinu cenu môžu získať mladí ľudia vo veku 9 až 25 rokov za prácu v prospech ostatných.

Harry prišiel do Británie už v piatok a pred ceremóniou je v domácej izolácii v chalupe Frogmore. Z karantény nahral video, v ktorom sa prihovára fanúšikom práve v súvislosti s Dianinou cenou. „Spolu s bratom si pripomenieme deň, keď by naša mama mala 60. narodeniny. Bola by hrdá na vás všetkých, ktorí vediete cieľavedomý autentický život so súcitom s inými,“ povedal Harry.

Brata spomenul napriek hlbokým rozporom, ktoré medzi nimi vyvolala séria rozhovorov, v ktorých Harry a Meghan zverejnili šokujúce tvrdenia o kráľovskej rodine. S Williamom budú už v piatok stáť bok po boku. Budú sa na nich upierať všetky oči zvedavé na akýkoľvek náznak zmierenia medzi nimi.