Mrazivá spoveď hasiča, ktorý vytiahol Dianu († 36) z trosiek auta: Posledné slová pred smrťou

Budúci mesiac by oslávila 60 rokov. Po rokoch od tragickej smrti princeznej Diany († 36) prehovorili o jej posledných chvíľach očití svedkovia a členovia jej vnútorného kruhu.

Príbeh tragickej havárie a neúspešného boja o záchranu princeznej Diany opisujú aj očití svedkovia, hasič a lekár, ktorí boli medzi prvými na mieste autonehody, informuje portál Daily Mail.

V osudnú noc v Paríži, v nedeľu 31. augusta 1997, auto, v ktorom Diana sedela, prenasledovali paparazzi. Mercedes narazil do stĺpu a o život prišli všetci traja pasažieri. Princezná, jej snúbenec Dodi, aj ich šofér. Tesne po nehode na miesto činu prichádza z opačného smeru lekár Frederic Mailliez. Práve bol v tom čase na ceste domov. „V tuneli som si všimol trochu dymu a jazdil som pomalšie. Potom som uvidel havarované auto, ktoré dymilo z motora. Okolo trosiek nebol nikto,“ povedal.

Zastavil auto a ponáhľal sa pomôcť. Vo vraku objavil ťažko zranených pasažierov. Keď zočil princeznú, nekrvácala, ale bola v bezvedomí a ťažko sa jej dýchalo. Povedal: „Mojím cieľom bolo pomôcť jej ľahšie dýchať. Bola to pre mňa dosť ťažká situácia. Bol som na to sám, mal som málo vybavenia...“ Doktor Mailliez okamžite zavolal pohotovostné zložky. Vtedy ešte netušil, že zranená žena je Diana, princezná z Walesu. Pulz mala slabý, no prebrala sa a čoskoro sa okolo vraku začali zhromažďovať ďalšie postavy.

„Ľudia si nehodu často fotia, lebo sú zvedaví, no vtedy tam bolo priveľa ľudí, čo ma prekvapilo, ale nezabránilo mi to v práci. Nevedel som či je cudzinka, snažil som sa ju utešiť po francúzsky, no potom niekto povedal, že tá žena hovorí anglicky. Začal som s ňou hovoriť anglicky a povedal som, že som lekár a že sanitka je na ceste a všetko bude v poriadku," opísal situáciu lekár Mailliez.

Asi dvanásť minút po nehode na miesto prichádza hasičský seržant Xavier Gourmelon s dvoma vozidlami z hasičskej a sanitnej stanice Marlar. Vedel, že situácia bude vážna, pretože na miesto bol vyslaný kompletný lekársky tím. Bol to práve on, kto princeznú vytiahol z auta. Vtedy ešte žila a rozprávala. ,,Preboha, čo sa to stalo?'' boli jej posledné slová. Pán Gourmelon jej vysvetlil, že mali ťažkú autonehodu. „Snažil som sa ju upokojiť. Držal som ju za ruku,“ povedal.

Jeho kolega z hasičského zboru Philippe Boyer jej nasadil krčný golier a dýchaciu masku. Zakryli ju tiež izometrickou dekou. Dýchala normálne a svitala nádej, že sa z toho dostane. Keď po pár minútach prišla prvá sanitka a naložili ju na nosidlá, začal sa skutočný boj o život. Zdravotníci museli princeznú v sanitke oživovať, keď sa jej zastavilo srdce a Diana nakoniec ťažkým zraneniam podľahla v nemocnici, krátko po príchode.