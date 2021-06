Rozbroje v kráľovskej rodine vrcholia, rázne rozhodnutie Charlesa: Archie nebude princom!

Toto je pravý dôvod roztržky v britskej kráľovskej rodine! Princ Charles (72) chce po svojom nástupe na trón zoštíhliť monarchiu a Archie (2) v nej nebude mať miesto.

Preto Harry (36) a Meghan (39) spustili u Oprah taký frontálny útok na Buckinghamský palác! Vnúča panovníka malo oddávna nárok na titul princ alebo princezná. Charles je však rozhodnutý, že keď sa stane kráľom, zavedie nové pravidlá. Kľúčové právne dokumenty chce pozmeniť tak, že Archie nikdy nedostane titul, ktorý by inak podľa práva zdedil.

Týka sa to, samozrejme, aj ďalších potomkov v rozrastajúcej sa rodine. Charles chce totiž v rámci úsporných opatrení výrazne zoštíhliť počet členov rodiny, ktorí budú vykonávať kráľovské povinnosti a tým pádom budú platení z verejných peňazí.A práve to ich podľa zistení nedeľníka Mail on Sunday, mimoriadne nahnevalo. Nasledovala séria rozhovorov u Oprah, kde Harry otvorene spomínal svoje problémy vo vzťahu s Charlesom, ale zaznelo tam aj viacero obvinení týkajúcich sa celej kráľovskej rodiny – napríklad z rasizmu.

Spor Harryho s Charlesom sa prenáša aj medzi bratov, pretože William stojí na otcovej strane. Nádeje na zmierenie pri odhalení pomníka ich mame Diane, ktoré sa bude konať už o dva týždne, sa tak čoraz viac ukazujú ako plané. Podľa najnovších informácií si chce Harry so sebou zobrať vlastného novinára, aby zaistil, že o udalosti bude informovať z jeho pohľadu.