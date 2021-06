Kanye West skúša vzťah s úspešnou modelkou: Naozaj má v pláne toto?!

Modelka Irina Shayk je vraj nepoučiteľná. Už vo vzťahu s Bradleym Cooperom mala byť bábkou, ktorá mu mala porodiť dieťa, ale slávny herec si ju nevážil a príliš nedbal na jej osobné potreby a záujmy.

Znova mala naletieť. Tentoraz sa stala obeťou mocného manipulátora Kanye Westa. Ten si ju vyhliadol preto, že by spolu mohli vytvoriť komerčne najmocnejšiu dvojicu v šoubiznise. West dlhodobo súperí s pármi ako je Beyoncé a Jay-Z alebo Gisele Bündchen a Tom Brady.

Tieto americkej dvojice majú nielen navonok stabilné manželstvo, ale aj obrovskú komerčnú hodnotu pre firmy, ktoré im platia milióny dolárov za podporu a propagáciu. Kanye trpí silnou formou bipolárnej poruchy a myslí si, že. Niet teda divu, že chce byť najmocnejším tiež vo svete celebrít.Tridsaťpäťročnú ruskú modelku zbalil krátko po rozchode s manželkou Kim Kardashian, s ktorou sa rozvádza. A teraz začína vychádzať najavo, že Irina je skôr bábkou jeho mocenských hrátok. "Kanye miluje, ako je Irina pohodová a drží sa späť. On bol tým, kto ju oslovil a začal vzťah posúvať ďalej.Myslia si, že budú spolu veľmi šik mocným párom," uvádza Us Weekly.

Podľa informácii Westovi zatiaľ plány vychádzajú, Irina je do neho zbláznená. "Kanye už zase vyzerá ako predtým. Má veľký úsmev na tvári a do kroku sa mu vrátil švih. S Irinou to berie pomaly a len si užíva, že sú spolu. Majú veľa spoločného, ​​obaja majú rovnaké záujmy a veľa spoločných známych," uzatvára portál The Sun.