Dramatický príbeh lásky Libuše Šafránkovej († 68) a Josefa Abrháma: Dva roky tajných bozkov!

Pred pár dňami, dva dni po svojich 68. narodeninách, odišla do hereckého neba Libuše Šafránková († 68). Správa o jej smrti zasiahla všetkých naprieč generáciami.

Najviac však trpia jej najbližší – syn a manžel Josef Abrhám (81), ktorý si „Popelku“ vzal za manželku v roku 1976. Hoci semienko lásky dvojica zasiala tajne, ich kradmé bozky sa premenili na vzťah, aký sa v šoubiznise len tak nevidí.

Vraví sa, že budovať svoju lásku na nešťastní druhého sa nevypláca. Lenže život je lepší scenárista, ako by sme si mysleli, často ani najlepšia režisérska taktovka nezmení to, čo je napísané – hoci len vo hviezdach. Za lásku sa netreba hanbiť, veď, ako sa vraví, srdcu nerozkážeš. Príbeh lásky Libuše Šafránkovej a Josefa Abrháma sa začal celkom prozaicky. Kde bolo, tam bolo… Krásna Libuška a sympaťák Pepa sa stretli v pražskom Činohernom klube. Okamžite to medzi nimi zaiskrilo. A to až do takej miery, že Abrhám spálil všetky mosty, ktoré ho celých osem rokov spájali so speváčkou a herečkou Naďou Urbánkovou (81).

S 5-násobnou československou zlatou Slávicou Urbánkovou sa rozišiel tak trochu nefér. Josef bol jej životná láska. „Bola som stále zamilovaná, ale Pepa už mal druhú. Samozrejme, ako to býva, dozvedela som sa to posledná. Žili sme ako manželia, ja som prala, upratovala, varila… To, že sa schádza s Libuškou, som sa dozvedela náhodne pri návšteve kaderníčky. Ako ma česala, vidím v zrkadle, že plače. Spýtala som sa, čo sa stalo a ona na to: ,Vy ste taká blbá!‘ A povedala mi o Josefovi a Libuške. ,Oni sa tu muchlajú, bozkávajú sa a vy to nevidíte?!‘ Ničnetušiaca som zostala ako obarená.“ Naďa musela prijať fakt, že je tá druhá…

Vráť mi kľúče a vypadni!

Naďa po rokoch už dokázala o rozchode hovoriť bez štipky hnevu na svoju sokyňu. „V ten večer prišiel Pepo domov, šiel do kuchyne a najedol sa. Potom prišiel do obývačky. Stála som pri okne, otočená chrbtom. Spýtal sa ma, čo sa stalo. ,Ty máš nejakú inú ženskú?‘ opýtala som sa ho. ,No dovoľ?‘ zatĺkal.“ Naďa mu povedala, že vie, že už dva roky chodí s Libuškou. „Pepo, vráť mi kľúče a vypadni,“ boli slová, ktoré sa jej ťažko drali z úst a Abr­hámovi sa rovnako ťažko počúvali. Ale zároveň to bolo pre oboch vykúpenie z citového trápenia. Urbánková dodnes hovorí o svojej bývalej láske len v tom najlepšom. „Bol to muž môjho života,“ priznáva.