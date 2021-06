Zaľúbenci Jennifer Lopez a Ben Affleck majú problém: Zákaz od hercovej exmanželky!

Ben Affleck sa po pätnástich rokoch od rozchodu dal znova dokopy s Jennifer Lopez.

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

A vraj je to medzi nimi veľmi intenzívne a svoj vzťah nazývajú vážnym. Nemyslí si to ale Benova bývalá manželka Jennifer Garner. A tá si zatiaľ neželá, aby hollywoodsky herec zoznamoval ich tri spoločné deti so svojou novou partnerkou.

Jennifer pritom Bena svojim deťom predstavila minulý víkend. Jennifer Garner a Affleck boli manželmi od roku 2005 do roku 2018. Majú spolu pätnásťročnú Violet, dvanásťročnú Seraphine a deväťročného Samuela. Minulý víkend JLo predstavila Afflecka svojim trinásťročným dvojčatám Emme a Maxovi, ktorá má s bývalým manželom, spevákom Marcom Anthonym.

,,Jennifer a Ben sa nezhodnú na tom, ako by chceli vychovávať tri spoločné deti. Len preto, že Emme a Max stretli Bena a myslia si, že je to úžasný chlap, neznamená, že Jennifer (Garner) chce nasledovať kroky JLo so svojimi deťmi Violet, Seraphine a Samuelom," cituje kamarátku herečky magazín In Touch. Affleck vraj musí počkať ešte niekoľko mesiacov, než mu exmanželka dovolí zoznamovanie detí s novou "nevlastnou mamou".