Manželky najmocnejších mužov Británie a USA strávili deň na pláži: Takto ste ich ešte nevideli!

Prácu prenechali manželom. Pred samitom G7 sa stretli rodiny amerického prezidenta Joa Bidena (78) a britského premiéra Borisa Johnsona (56). Kým mocní muži debatovali o politike, Carrie Johnson (33) s Jill Biden (70) si vybrali prechádzku po pláži.

Malé voľno pred náročným rokovaním. Prezident Joe Biden priletel v rámci svojej 8-dňovej cesty po Európe do Spojeného kráľovstva na samit skupiny G7. Avšak deň predtým absolvoval stretnutie s premiérom Borisom Johnsonom v letovisku Carbis Bay v britskom grófstve Cornwall.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Pre britského premiéra a jeho manželku Carrie to bola vôbec prvá veľká udalosť od ich utajenej svadby z minulého mesiaca. Obe manželské dvojice sa ruka v ruke prešli po promenáde, kde si chlapi sadli na kus nezáväznej reči. Ich manželky si radšej zvolili ležérnu prechádzku naboso po piesku.

Svoju veľkú premiéru zažil aj syn britského páru Wilfred (1), ktorého ženy zakomponovali do ich oficiálneho fotenia. Jeho tváričku však zámerne neodhalili, keďže Johnsonovci si neželajú, aby sa stal verejnou osobou. Hoci nie je príliš typické zahrnúť dieťa do fotenia pred samitom, niekoľkí svetoví lídri si v minulosti na stretnutie deti so sebou priviedli. Jedným z nich bol aj bývalý americký prezident Barack Obama (59) so svojimi dvomi dcérami.

Carrie Johnson

Britská politická aktivistka

Narodená: 17. marca 1988, Londýn, Spojené kráľovstvo

3. manželka Borisa Johnsona

Ich vzťah začal v roku 2018, keď bol Boris ženatý s druhou manželkou.

Svadba: 29. mája 2021

Deti: Wilfred Lawrie Nicholas Johnson

Jill Biden