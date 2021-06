Potupa pre Meghan: Jej kniha je prepadák! Naložili jej aj kritici

Herečka Meghan Markle asi nebude úspešnou autorkou detských knižiek.

Jej prvotina s názvom Bench (Lavička) sa nepodarila. Myslí si to odborná kritika, ktorá v recenziách veľmi šetrila chválou. A myslí si to aj verejnosť, ktorá o publikáciu nejaví záujem. Kníhkupci teda ihneď po uvedení na trh začali publikáciu zlacňovať, napriek tomu sa nepredáva. A za pár týždňov tak zamieri priamo do výpredajov typu "Lacné knihy". Prvý deň po uvedení na trh sa kniha Bench nevyšplhala v internetovom obchode Amazon ani medzi dve stovky najpredávanejších kníh.

A to je dosť nepriaznivý ukazovateľ. Práve prvý deň je o zaujímavé a vyhlásené tituly najväčší záujem. Ak sa nejaká publikácia nedostane medzi prvých dvesto titulov, potom sa len zriedkavo stane bestsellerom. V kategórii detská literatúra sa Meghanina prvotina drží na veľmi skromnom šesťdesiatom mieste. Pritom už prvý deň predaja nakladateľ radšej strhol štvrtinu z pôvodne ohlásenej ceny. V Spojenom kráľovstve mala kniha na Amazone stať trinásť libier, k jej predaju teraz láka nálepka, že je o tri libry lacnejšia.

Niektoré kamenné obchody už ju ponúkajú priamo v akcii 1 + 1 zdarma. To je pre Meghan ďalšia ťažká rana. Ako narcistický človek potrebuje byť stále obdivovaná jednička. Súťaží so všetkými a najviac sa porovnávala so švagrinou Kate. Manželka princa Williama nedávno knižne vydala výsledky svojej súťaže pre amatérskych fotografov Hold Still, ktorí jej posielali svoje zábery z obdobia pandémie. Táto kniha bola prvý deň uvedenia na trh na druhom mieste predajnosti.

Veľmi nepriaznivé sú voči Meghaninmu knižnému debutu kritiky odborníkov, ktorí prirovnávajú jej publikáciu k výtvoru netalentovaného dieťaťa. "Ten príbeh postráda akúkoľvek akciu a risk, až tak napoly premýšľate, či spísanie tej veci nebolo prenechané nejakému stroju," píše redaktor Alex O'Connell z denníka The Times. Kritizovaná je tiež výtvarná podoba knihy. Podľa odborníkov publikácia, v ktorej je veľmi slabý text, musí vedieť ponúknuť aspoň zaujímavé ilustrácie. Tu sa jedná o nedbalé výtvory dieťaťa bez zjavného výtvarného nadania.