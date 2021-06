Bývalý gitarista Oasis naložil Harrymu ako nikto: Vulgárny výlev na adresu ufňukaného princa

Veľmi ostro sa do princa Harryho oprel hudobník Noel Gallagher, ktorý sa preslávil tým, že si nepotrpí na eufemizmy a nešetrí vulgarizmami vo svojej kritike.

Bývalého člena skupiny Oasis vytočilo, že sa princ Harry začal vyhrážať televízii BBC žalobou kvôli tomu, že si dovolila vyhlásiť, že nepožiadal svoju babičku kráľovnú Alžbetu II. o súhlas, aby svojej dcére mohol dať ako meno jej familiárnu prezývku Lilibet. Noel na to reagoval tak, že by si želal, aby sa táto uvedomelá citlivka láskavo niekam zahrabala a zavrela na veľmi dlho svoje ústa, pretože z nej ,,vypúšťa hovná". Deje sa to vraj kvôli tomu, že sa zaplietol s Američankou.

Noel použil termín woke snowflake, zloženinu dvoch moderných termínov. Woke, v preklade prebudený, znamená človek vedomý si súčasných problémov vo svete - sexizmu, ekologickej krízy pod. - ktorý na ne neustále upozorňuje. Snowflake, v preklade snehová vločka, sa používa pre osoby, ktoré sú precitlivené a tiež prehnane reagujú na akúkoľvek kritiku či útok namierený proti nim. Gallagher vyjadril súcit s princom Williamom, pretože podľa neho majú podobnú skúsenosť. Obaja majú brata, ktorý by mal radšej "držať hubu zavretú", ale on namiesto toho neustále mrnčí a dožaduje sa svojich práv.

,,Princ William, cítim úplne ako to toho chlapa do riti bolí. Má pos*aného mladšieho brata, ktorý neustále strieľa zo svojej poondiatej huby hovná, ktoré sú úplne zbytočné. Rád by som si myslel, že som bol vždy Williamom v mojej rodine. Princ Harry vystupuje ako typická poondiata uvedomelá citlivka, poondiaty s*áč to je. Prestaň už do riti špiniť svoju rodinu, pretože to nikto nepotrebuje. To sa stane, keď sa zapletiete s Američanmi. Je to prosté," vyhlásil Noel v rozhovore pre The Sun. Útočil tým ako na princa Harryho, tak na svojho mladšieho brata Liama, s ktorým sa pred rokmi rozkmotril a kvôli ktorému odišiel zo skupiny Oasis. Desať rokov už vystupuje so svojím sólovým projektom High Flying Birds.