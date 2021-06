Legendárna Popoluška Šafránková († 68) zomrela po ťažkej operácii, kolegovia a priatelia smútia: Slová plné bolesti

Obrovská strata! Herecké nebo sa rozrástlo o ďalšiu legendárnu herečku, a to Libušu Šafránkovú († 68).

Všetci ju milovali najmä vďaka jej úlohe Popolušky v kultovej rozprávke Tri oriešky pre Popolušku. Umelkyňa dlhodobo bojovala s rakovinou pľúc a následné zdravotné problémy nad ňou, bohužiaľ, zvíťazili. Dva dni po narodeninách jej život vyhasol. Srdce puká od žiaľu nepochybne najviac jej manželovi a životnej láske Josefovi Abrhámovi (81). Pre neho bola Libuška stredom vesmíru.

Slzy, beznádej a obrovská bolesť. To cítia všetci, ktorí Libušku Šafránkovú († 68) milovali. Herečka bola tou najkrajšou a najikonickejšou Popoluškou, akú kedy Slovensko a Česko malo. Herečka uplynulý pondelok oslávila svoje 68. narodeniny, avšak oslavu vystriedali smutné chvíle, keďže práve v ten deň bola hospitalizovaná v pražskej Všeobecnej fakultnej nemocnici. Herečka ležala v pavilóne A6, kde sídli onkologická klinika, klinika tuberkulózy a respiračných ochorení a centrum pľúcnej endoskopie.

Hneď na druhý deň musela podstúpiť náročnú operáciu, no dnes už vieme, že, žiaľ, so smutným koncom. Webu CNN Prima News jej syn Josef Abrhám potvrdil fakt, že nás legendárna Popoluška opustila v stredu ráno. Nielen celú rodinu, blízkych, ale aj kolegov správa šokovala a ich oči zaliali slzy smútku. Krásna, šarmantná a pôvabná herečka s kedysi chuťou do života boj s chorobou nezvládla.

Bohužiaľ, aj ju už v minulosti potrápilo zdravie, keď v roku 2014 ochorela na rakovinu pľúc. Už vtedy podstúpila zákrok, pri ktorom jej bol odstránený nezhubný nádor pľúc spolu s časťou pľúc. Odvtedy ju trápili zdravotné problémy a pošuškávalo sa, že sa jej choroba vrátila.

Láska ako z obrázku

Aj v týchto ťažkých časoch jej bola oporou jej životná láska herec Josef Abrhám, s ktorým má syna Josefa. S manželom tvorili vždy idylickú dvojicu, a to nielen v súkromí, ale aj na filmovom pľaci. Dokázali to napríklad vo filmoch Svadobná cesta do Jiljí, Vrchní, prchni, Všichni moji blízcí a v mnohých ďalších. Boli spolu už od 70. rokov a ich láska prekvitala aj v neskoršom veku, keď im to spolu stále nesmierne pristalo. No, bohužiaľ, choroba Josefovi jeho manželku zobrala a jeho srdce je teraz rozbité na márne kúsky.

Uzavrela sa doma

Rodina bola pre herečku vždy všetkým. Vďaka jej synovi bola z nej štvornásobná babička. Rolu babičky si Libuška natoľko užívala, že kvôli nej odmietala aj ponuky na filmové roly. Keď nastúpila minulý rok pandémia koronavírusu, rozprávková Popoluška sa uzavrela pred svetom. COVID-19 bol pre ňu veľmi nebezpečný, a preto sa aj s manželom rozhodli nevychádzať z domu. Šafránková už nikdy nevysloví ikonickú vetu z nezabudnuteľnej rozprávky: „Šaty s vlečkou stříbrem vyšívané, ale princezna to není, jasný pane... “ Isté však je, že v srdciach Čechov a Slovákov zostane navždy...