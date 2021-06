Nakrúcanie Mission: Impossible 7 opäť v ohrození: Tom Cruise v karanténe!

Jeho najhoršia nočná mora sa naplnila. Herec Tom Cruise (58) zúri. Po dokrútkach scén v nočnom klube boli na koronavírus pozitívne štyri tanečnice. Verdikt bol prísny, Tom a 60-členný štáb museli ísť do 14-dňovej karantény.

Dokončenie pripravovaného siedmeho pokračovania Mission: Impossible je stále v nedohľadne. Najprv ho prerušila pandémia, potom prišli dva hercove agresívne výbuchy voči členom štábu, z ktorých piati dali výpoveď. Dôvodom malo byť ich porušenie protipandemických opatrení, ktorých je Tom veľkým zástancom. Neskôr sa mali dvakrát na m iesto nakrúcania v Yorkshire vlámať neznámi páchatelia.

Najnovšie za zdržaním stojí koronavírus. Celý štáb sa presunul do fi lmového štúdia v anglickom meste Chertsey. Cruise tam strávil deň nakrúcaním scén z nočného klubu so štyrmi tanečnicami. Ako sa po dokončení ukázalo, všetky boli pozitívne. Nakaziť sa malo aj ďalších desať členov zo štábu, ktorí sú zhodou okolností Tomovi najbližší spolupracovníci. Znamená to, že herec a celý 60-členný štáb museli ísť od utorka do dvojtýždňovej karantény. „Tom absolútne zúri z toho, čo sa stalo. Obzvlášť po jeho minuloročnom kriku na svojich zamestnancov,“ prezradil zdroj z jeho okolia.