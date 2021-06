Speváčka Jitka Zelenková spomína na kolegyňu a kamarátku Kocianovú († 72): Dojemný odkaz do neba

Začiatkom 70. rokov spolu účinkovali ako vokalistky u Karla Gotta († 80). Dve talentované speváčky - jedna Slovenka, druhá Češka. Jana Kocianová († 72) a Jitka Zelenková (71). Ich cesty sa rozišli, keď sa Jana rozhodla ísť na sólovú dráhu. Nikdy však na seba nezabudli.

Keď Jana Kocianová pred tromi rokmi odišla do hudobného neba, Slovensko prišlo o Pani speváčku. Tak o nej hovorí rovnako skvelá umelkyňa Jitka Zelenková, ktorá si na svoju kolegyňu a kamarátku zaspomínala v rozhovore pre Nový Čas Nedeľa.

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Janu som ako speváčku, samozrejme, poznala. Vedela som, že spieva fantasticky a hneď na prvej skúške sa ukázalo, že naše hlasy skvelo ladia. A myslím, že sme si okamžite sadli.



Konzultoval Karel s vami Janin príchod? Predsa len, vokalistky si museli, ako vravíte, sadnúť nielen hlasom, ale aj povahou...

Naopak, Karel († 80) a Láďa Štaidl († 75) si Janu vybrali ako prvú a k nej hľadali druhú speváčku. Takže by ma skôr zaujímalo, či s Janou konzultovali môj príchod (smiech). To už sa však, bohužiaľ, nedozvieme…



Pravdupovediac, podľa mňa ste si typovo dosť podobné, dokonca aj hlasovo. Aj vy ste to tak vnímali?

No práve, že sme obe mali farebne podobné hlasy, to ku Karlovi skvele išlo! Jana bola výborná speváčka, jedna z najlepších v Československu, a často je neprávom obchádzaná. I v súvislosti s Karlom sa oveľa častejšie zmieňuje trio Zelenková, Kahovcová, Gerlová, pretože v druhej polovici 70. rokov sa už oveľa viac natáčalo pre televíziu a boli sme ľuďom viac na očiach. Ale spolupráca s Janou bola pre mňa po muzikantskej stránke silnejšia.



Obe ste sa narodili v znamení Blížencov. Jana v knihe Zahoď starosti spomína: ‚Kým ja som narodená vo vetre, Jitka je uragán.‘ Ako ste spolu vychádzali ako „veterné“ povahy?

To sa musím smiať. No, ja som bola „třeštidlo“, to je pravda. Veď som mala 23 rokov, keď som ku Karlovi nastúpila, Ale myslím, že sme spolu vychádzali. Ja mám medzi Blížencami množstvo kamarátov, i veľmi blízkých.



Rovnako v knihe píše, že v istom zmysle ste boli konkurentky, no na pódiu ste ťahali za jeden povraz. Žiarlili ste občas na seba ako speváčky?

Myslím, že to bola taká zdravá súťaživosť. Samozrejme, keď máte vedľa seba vynikajúcu speváčku, akou bola Jana, ste s ňou na jednom pódiu, tak sa snažíte byť čo najlepšia, takže sme sa obe chceli blysnúť, to je jasné! Ale je to tak, akonáhle sme spievali na javisku, boli sme aj s kapelou jedna partia. Pomáhali sme si, išlo nám o výsledok.



Zhodli ste sa napríklad na kostýmoch, v ktorých budete vystupovať?

No, je pravda, že v tomto ohľade bola Jana odvážnejšia. Ja som preferovala trošku jednoduchší štýl, ona mala v obľube veľké večerné toalety. Párkrát sa stalo, že som na niektoré návrhy odmietla pristúpiť, že toto si teda rozhodne neoblečiem.



Vedeli ste sa dohodnúť na pesničkách, ak išlo o sólové vystúpenie na koncertoch s Karlom Gottom?

To áno. Na všetko, samozrejme, dohliadal Karel a často i sám dával návrhy. Vždy mu záležalo na tom, aby mali speváčky aj muzikanti z jeho kapely úspech. Bolo asi šťastie, že sme každá chceli spievať trochu iný repertoár, takže sme si neliezli do kapusty.



Mimochodom, spievali ste niekedy na vlastnom koncerte pieseň, ktorú mala v repertoári Jana?

Obe sme napríklad spievali pesničku Love Story. Ja s českým textom Michaela Prostějovského ako Příběh nekončí a Jana v slovenčine s názvom Kadiaľ ísť.



Uprednostňoval Karel Gott niektorú z vás?

To rozhodne nie! Karel sa k ľuďom zo svojej kapely správal senzačne a ja som nikdy nepocítila žiadne ústrky, ale ani protežovanie na úkor Jany. Svojich ľudí si veľmi vážil a dobre vedel, prečo ich v kapele má.



Karel bol k ženám vždy veľký džentlmen. Správal sa tak aj k vám ako k vokalistkám? Mám na mysli, či vás dokázal bez pardonu skritizovať pod čiernu zem.

To Karel nikdy nerobil, on to ani nevedel. Vyhýbal sa konfliktom a konfrontáciám, nezniesol byť s niekým v disharmónii. Na to mal kapelníka, ktorý tieto veci vždy vyriešil systémom „čistý rez“ a Karel prišiel k hotovému.



Boli ste asi jediné ženy v kapele, keď ste spievali na Západe. Chodili ste spolu „vymetať“ butiky?

Jana chodila na zájazdoch na nákupy sama. Zásadne. Nenakupovala ani tak oblečenie, ale všetko možné, čo sa u nás nedalo zohnať. Ona sama vždy hovorila, že „bola nakúpiť voľajaké haraburdy“. (smiech) Ja som, samozrejme, šla po šatách, topánkach a kozmetike. Často som utratila všetko, čo som zarobila. Úspory z tých čias sú presne nula.



Radili ste si v typicky ženských záležitostiach - láska, móda, kozmetika...

Nedávno, keď som o Jane natáčala veľký program pre Český rozhlas, som si uvedomila, že som ju v mnohých ohľadoch vlastne nepoznala. Zažili sme spolu krásne dva roky u Karla Gotta. Sice intenzívne, ale i tak je to pomerne krátky čas. Na to, že Jana bola Blíženec, sa vlastne do života kapely mimo javiska nikdy veľmi nazapojovala. Čiastočne to určite súviselo aj s tým, že žila na Slovensku, kde mala v tej dobe už partnera, takže keď nemusela byť vyložene v práci, odchádzala za ním.