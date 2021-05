Dlhoročné súdne ťahanice medzi Bradom Pittom a Angelinou Jolie: Herečka dostala ťažkú ranu

Angelina Jolie je po štyroch rokoch súdnych sporov s exmanželom Bradom Pittom na pokraji nervového zrútenia.

Všemožne sa usilovala o to, aby súd zveril ich päť potomkov do jej výlučnej starostlivosti. Brad ale požadoval striedavú starostlivosť. A tento týždeň zvíťazil. Sudca Ouderkirk totiž rozhodol, že je to pre päť maloletých potomkov to najlepšie. Pre Angelinu je to ťažká rana.

Angelina má s Bradom šesť potomkov. Najstarší Maddox má devätnásť, takže jeho sa rodičovská starostlivosť ako plnoletého netýka. Kambodžan Maddox s otcom od septembra 2016 nekomunikuje. Pohádali sa veľmi škaredo na palube lietadla. Bol to dôvod, prečo sa Angelina s Bradom rozišla. Celú dobu sa potom súdu snažila dokázať, že je Brad násilník, ktorý predstavuje pre deti a ich vývoj hrozbu. Súd ale na základe desiatok odborných posudkov došiel k inému názoru a myslí si, že je v najlepšom záujme detí, aby boli striedavo vychovávané matkou i otcom. Týka sa to sedemnásťročného Paxa, šestnásťročnej Zahary, štrnásťročnej Shiloh a dvanásťročných dvojčiat Vivienne a Knoxa.

"Brad chcel tráviť s deťmi viac času, Angelina celú dobu dávala jasne najavo, že sa tomu snaží všemožne zabrániť. Tento proces trval mnoho mesiacov a zúčastnila sa ho veľa svedkov, odborníkov, psychológov a ďalších ľudí, ktorí strávili s deťmi veľa času, rozhodnutie je založené na ich výpovediach, "cituje New York Post. Súd o striedavej starostlivosti rozhodol v stredu 26. mája.