Eurovíziu vyhrali Taliani po 31 rokoch: Nemilé prekvapenie pre Veľkú Britániu!

Európa má svojho najlepšieho interpreta. Po tom, ako holandská vláda zaradila Eurovíziu do svojho testovacieho programu, súťažiaci v nej predviedli skutočne všetko.

Už 65. ročník sa niesol v znamení srdcervúcich, ako aj okázalých čísiel. Tritisícpäťsto divákov v publiku tento rok zaujala glamrocková skupina Maneskin, ktorá Talianom pripísala tretie víťazstvo. Dôležité je zaujať! V tohtoročnej Eurovízii súťažiaci naservírovali divákom rozporuplné vystúpenia. Kým jedni stavili na pestré, veľkolepé čísla, druhí si zvolili cestu dojemných balád.

Fotogaléria 15 fotiek v galérii

Nemilým prekvapením pre Spojené kráľovstvo bol ich zástupca James Newman so skladbou Embers. Spevák skončil na úplne poslednom mieste bez jediného bodového zisku. Zapísal sa tak na dlhý zoznam britských prehier v súťaži, v ktorej prvé miesto naposledy získali v roku 1997. No Newman to vzal s humorom a s pivom v ruke. Naopak, oveľa viac zaujala hardcore skupina Blind Channel zastupujúca Fínsko. Nestačila však na bláznivých Maneskin z Talianska.

Práve táto skupina sa zo soboty na nedeľu stala víťazom 65. ročníka. So skladbou Zitti e Buoni získala vo finále 524 bodov. Štvorčlenné zoskupenie podržali najmä hlasy divákov. Ide o tretiu výhru pre Taliansko, ktoré naposledy na hlavnú cenu siahlo v roku 1990. Podľa basgitaristky Victorie De Angelis je víťazstvo posolstvom nádeje pre ich krajinu, ktorú pandémia tvrdo zasiahla. Holanďania využili súťaž na test veľkej účasti publika v pandémii.