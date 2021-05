Porotkyňa speváckej šou Patricie Pagáčová porodila: Rozkošná fotka s dcérkou

Patricie Pagáčová (32), ktorá sa na Slovensku dostala do povedomia divákov ako porotkyňa speváckej súťaže, porodila dcérku, ktorej s manželom Tiborom (29) vybrali meno Bibiana.

„Presne to svet potreboval! Ďalšiu Pagáčovú!“ pochválila sa radostnou novinkou vždy usmiata herečka. Aj keď bábätko vôbec neplánovali a obaja boli zo začiatku zaskočení, Patricie prezradila, že podľa nej nastal ten správny čas. „Aj to je dôkaz, že sa život skrátka naplánovať nedá a tak to má byť. Nechať veci plynúť, ony k nám prídu tak, ako majú a v ten správny čas,“ povedala pred časom pre portál super.cz Pagáčová.