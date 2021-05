Princ Harry vytiahol špinu na svoju rodinu, teraz prehovoril Charlesov osobný priateľ: Kráľovná je rozčúlená!

Princ Harry dlho patril k obľúbencom britskej kráľovnej Alžbety II. Ako babička nad ním držala ochrannú ruku, a dokonca mu nijako nebránila v jeho túžbe stať sa riadnym občanom a podnikať.

Lenže Harry sa rozhodol poriadne kopnúť do kráľovskej rodiny. Jeho posledný počin, ktorý mal pomôcť ľuďom hovoriť o svojich psychických problémoch, Alžbetu II. hlboko rozčúlil. Harry totiž v dokumente hrubo útočil na svojho otca i ostatných členov rodiny a vinil ich zo všetkých svojich problémov.

Tridsaťšesťročný Harry sa snaží presadiť vo svete ako influencer a spojil sa kvôli tomu s americkou mediálnou magnátkou Oprah Winfreyovou. "Harryho babička vzala tieto útoky veľmi osobne a je hrubo rozčúlená tým, čo Harry vyhlásil, zvlášť jeho komentáre o Charlesových rodičovských schopnostiach a naznačenie, že jeho otec to nemohol vedieť lepšie, pretože tak bol vychovaný," cituje zdroj z kráľovninho okolia periodikum Mail On Sunday.

Napriek tvrdým útokom princ Charles chce so synom ďalej komunikovať. "Nemyslím, že princ Charles svojho syna odstrihne, či už Harry povedal čokoľvek. Charles sa bude snažiť veci napraviť, ale je fér povedať, že to, čo Harry v oboch rozhovoroch s Oprah predviedol, bolo v rodine prijaté ako veľmi bezcitné správanie. Ak chcel Harry zaútočiť priamo na kráľovnú osobným spôsobom, Charles sa spojí s kráľovnou. Charles je veľmi jemný muž, ale je to predovšetkým oddaný otec. Bude sa cítiť veľmi biedne. Ale chce sa s Harrym udobriť. Nemá vôbec potrebu sa mstiť, " cituje Charlesovho osobného priateľa Mail on Sunday.