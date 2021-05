Princ Harry priznal alkohol aj drogy a brutálne naložil kráľovskej rodine: Slová, ktoré zložia otca Charlesa na kolená!

Princ Harry nakrútil s Oprah Winfreyovou dokument, ktorý má podporiť ľudí s psychickými problémami v tom, aby sa nebáli vyhľadať odbornú pomoc a o svojom utrpení hovoriť.

V dokumente však Harry opäť hádže špinu na všetkých, obviňuje rodinu, a predovšetkým otca Charlesa, z väčšiny svojich psychických ťažkostí. Dokonca sa odvážil tvrdiť, že jeho manželka chcela kvôli správaniu kráľovskej rodiny spáchať samovraždu.

Harry v dokumente vznáša jedno obvinenie za druhým. Princ tvrdí, že po smrti matky Diany ho vraj otec Charles nechal trpieť, a namiesto pomoci mu mal povedať, že keď trpel on sám ako dospievajúci, bude trpieť aj Harry. "Môj otec mi hovorieval, keď som bol mladší, hovorieval to mne i Williamovi, no, mal som to tak ja, budete to tak mať aj vy. To nedáva zmysel. Len preto, že si ty trpel, to neznamená, že musia trpieť tiež tvoje deti, vlastne to má byť naopak, " myslí si Harry.

Medzi ďalšími vyhláseniami princa je aj to o jeho manželke Meghan. Podľa Harryho sa celý svet usiluje o to, aby Meghan spáchala samovraždu. Dohnať ju k tomu má svet kritizovaním jej správania. Harry tvrdí, že keď bola Meghan prvýkrát tehotná, tlaky v rodine boli tak silné, že chcela spáchať samovraždu. Ale vraj si to rozmyslela len preto, že nechcela, aby Harry prišiel o ďalšiu ženu svojho života. Harry tiež tvrdí, že v mladosti chľastal ako dúha a užíval drogy, pretože tým tlmil svoju bolesť po strate matky Diany.

Princ ďalej útočí na samotnú kráľovnú, ktorá pre neho a jeho manželku vraj neurobila nič. Keď vraj o čokoľvek požiadal, na čokoľvek sa spýtal, rodina a úradníci pracujúci pre kráľovskú domácnosť buď neodpovedali, alebo neurobili vôbec nič. Harry tiež priznal, že sa bál letieť na pohreb dedka Philipa, pomáhal mu v tom psychiater. Princ priznal, že na terapie začal chodiť po tom, čo sa pred piatimi rokmi pohádal s Meghan. Bolo to na začiatku ich vzťahu a jemu došlo, že potrebuje odbornú pomoc.