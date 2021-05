Škandalózne odhalenie z minulosti, ozval sa aj brat princeznej Diany: Fotka, ktorá láme srdce

Brat princeznej Diany zdieľal na sociálnej sieti krásnu spomienku na svoju sestru. Čiernobiela fotka zachytáva súrodencov ako sa spolu hrajú. Za týmto gestom sa ale skrýva oveľa viac.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Charles Spencer, brat princeznej Diany, zverejnil na TwitteriFotografia zobrazuje súrodencov, ktorí sedeli vedľa seba na letnom slnku, obaja v plavkách, informuje portál Daily Mail.

Fotografiu zverejnil len niekoľko hodín predtým, ako bola v periodiku The Times uverejnená rozsiahla správa o kontroverznom rozhovore Martina Bashira s Dianou v dokumentárnom programe Panorama z roku 1995. Martin Henry Bashir je britský novinár a moderátor spravodajstva, ktorý sa dostal do povedomia najmä svojím rozhovorom pre BBC s princeznou z Walesu.

Po tomto rozhovore bol generálny riaditeľ BBC, Tim Davie, nútený sa ospravedlniť princezninmu bratovi za to, že Bashir použil falošné bankové výpisy s cieľom zaistiť si tento rozhovor. Bývalý sudca najvyššieho súdu John Dyson, viedol v tejto veci nezávislé vyšetrovanie a uznal Bashira vinného z podvodu a porušenia redakčného správania BBC.

Bývalý vládny úradník a vedúci občianskeho súdnictva boli menovaní, aby sa pozreli na okolnosti výbušného rozhovoru z roku 1995, v ktorom sa Diana preslávila slovami: „V tomto manželstve sme boli traja, takže to bolo trochu preplnené.“

Vyšetrovanie ukázalo, že moderátor vážnym spôsobom porušil pokyny producentov BBC. Televízia potom výrazne utrpela. Nedosiahla vysoké štandardy integrity a transparentnosti, ktoré sú jej charakteristickým znakom. Bashir porušil pravidlá BBC, tým, že Dianinmu bratovi ukázal falošné bankové výpisy, aby získal prístup k princeznej, uvádza sa v správe. V reakcii na zistenia lorda Dysona sa Bashir ospravedlnil a uviedol, že falšovanie bankových výpisov bolo „činom, ktorý hlboko ľutuje“. Dodal však, že jeho konanie nemalo nijaký vplyv na to, že sa Diana rozhodla zúčastniť sa rozhovoru. Veď sú na nerozoznanie! Pozrite sa na hercov, ktorí stvárnia Harryho a Meghan vo filme V reakcii na správu Bashir uviedol: „Je to už druhýkrát, čo som ochotne plne spolupracoval na vyšetrovaní udalostí spred viac ako 25 rokov. Ospravedlnil som sa vtedy a teraz to robím znova. Požiadal som vtedy o sfalšovanie bankových výpisov. Bola to hlúposť a bola to akcia, ktorú hlboko ľutujem. Ale absolútne si stojím za dôkazmi, ktoré som poskytol pred štvrťstoročím, a opäť nedávno.“

„Je smutné, že tento incident zatienil odvážne rozhodnutie princeznej porozprávať jej príbeh, odvážne hovoriť o ťažkostiach, ktorým čelila, a pomôcť vyriešiť ticho a stigmu, ktoré pred rokmi obklopovali problémy jej duševného zdravia,“ povedal Bashir na margo svojho tvrdenia, že princezná sa rozhodla rozhovoru zúčastniť sama a nijako ju neovplyvnil.