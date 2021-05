Pink to povedala svetu na plné ústa: Nikdy som nechcela byť matkou!

Speváčka Pink má dve deti. 41-ročná Američanka je vďačná, že sa mohla stať matkou deväťročnej Willow a štvorročného Jamesona. Ale ešte pred pätnástimi rokmi si niečo také ako rodičovstvo nevedela predstaviť. Veľmi dlho blízkym tvrdila, že ona deti mať nikdy nebude.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

"Naozaj som nikdy nechcela byť matkou. Nechcela som byť mama. A nebolo to vôbec na mojom zozname cieľov. Mala som Willow, človeče, a keď sa hovorí, že vidíte, ako vám srdce vyskakuje z tela, to je presne ten pocit," zverila sa Pink v relácii Today.

Štvorročný Jameson je vraj skutočný gentleman a každý deň mamičke nosí kvety. "Jameson je šarmantný, nosí mi každý deň kvety! Raz som sa na večeru vyobliekala, pretože sa teraz doma pekne obliekam a on hovorí: No ty brďo, snívam? Vyzeráš nádherne! A ja som len povedala, rýchlo to povedz nahlas, nech to počujú aj tam vzadu," smiala sa speváčka.

Deväťročná Willow si už uvedomuje, že mamička má v spoločnosti výnimočné postavenie. "Willow sa ma raz spýtala, či je bohatá. A ja som jej povedala: Nie si, si skoro bezdomovec, ale ja som bohatá. Neviem, koľko máš v tej svojej maličkej peňaženke," dodala Pink.