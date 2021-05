Angelina Jolie je už 5 rokov single: Priznala, v čom je zádrhel

Herečka Angelina Jolie je už piaty rok bez partnera. Po rozchode s Bradom Pittom sa dlho spamätávala, a počas tej doby si spísala všetko, čo už u mužského náprotivku nemieni tolerovať.

A zoznam jej kategorických "nie" je tak dlhý, že sa ťažko nájde muž, ktorý by podmienky spĺňal. ,,Zrejme mám veľmi dlhý zoznam vecí, ktoré by som u muža netolerovala. Som teda sama už veľmi dlho," zverila Angelina magazínu E! News. Ale hollywoodska hviezda si myslí, že nemá právo na to, aby sa sťažovala.

,,Mám šesť veľmi schopných detí. Samozrejme sa človek prebudí a hneď myslí na to, že musí zabezpečiť, aby všetky boli v poriadku. Že budú mentálne v poriadku, ale úprimne si myslím, že pred pár rokmi sa to zmenilo a ony si začali hovoriť, musíme zabezpečiť, aby bola mama v pohode. Starajú o mňa veľmi dobre. Sme skvelý tím, mám veľké šťastie. Ja som ten, kto sa stále obáva, ale o ne sa nebojím. Sú to skvelí ľudia," dodala exmanželka Brada Pitta.