Naomi Campbel opäť prekvapila: V 50 rokoch sa stala matkou!

Britská topmodelka Naomi Campbell sa v 50 rokoch stala matkou.

Čerstvá mamička však dieťa nevynosila sama. Zatiaľ nezverejnila ani meno svojho potomka, niektoré médiá však informujú, že ide o dievčatko. Prednedávnom optimisticky tvrdila, že rok 2021 bude úplne úžasný. "Nádherné malé požehnanie si ma vybralo, aby som bola matkou. Som tak poctená, že mám túto jemnú dušičku vo svojom živote, nemám slov, ktorými by som mohla opísať životné puto, ktoré s tebou zdieľam, môj anjel. Niet väčšej lásky," napísala Naomi na Instagrame, kde zverejnila fotku, na ktorej drží nožičky dieťatka.

Topmodelka zrejme dieťa adoptovala. Sama totiž nebola tehotná, ale z fotky je zrejmé, že dieťa je bielej pleti. Vo februári Campbell veštila svetu veľmi dobrý rok 2021. "Na konci roka 2020 sa moje hlavné úvahy týkali toho, že sa musíme zdvihnúť a ísť ďalej. Musíme sa vzoprieť každej výzve a prejsť ňou. A my to tiež dokážeme. 2021 bude úžasný rok, čaká nás ešte niekoľko ďalších pošmyknutí, cez ktoré musíme prejsť. Nič nezmizne cet noc, ale musíme sa cez to dostať v prvej štvrtine. A potom, verím, že to bude úžasný rok. Vlastne, viete čo, ja tomu neverím, ja cítim, že to tak budem" zverila sa Naomi magazínu i-D.