Ariana Grande sa vydala! Aká bola speváčkina svadba?

Speváčka Ariana Grande (27) a realitný maklér Dalton Gomez (25) sú svoji.

Ako informuje portál E! News, zosobášili sa uplynulý víkend. Dvojica sa dala dokopy začiatkom roka 2020. Prvýkrát ich spolu videli vo februári v bare Louie v kalifornskom San Fernando Valley. ,,On je bývalý tanečník a majú spoločných priateľov. Zblížila sa s ním veľmi rýchlo počas karantény. Strávili spolu veľa času sami dvaja zatvorení doma," povedal vtedy magazínu zdroj.

Svadba sa konala v kalifornskom Montecite u Ariany doma a bola ,,malá a intímna“. Ako zistil portál E! News, medzi hosťami bola len blízka rodina a priatelia. ,,Bol to krásny deň a veľmi romantický. Každý je za nich šťastný. Bolo to perfektné, presne také, ako to Ari chcela,“ povedal zdroj.

Maklér požiadal speváčku o ruku pred šiestimi mesiacmi s perlovým prsteňom. ,,Dalton sa k Ariane správa ako ku kráľovnej a užívajú si spolu veľa zábavy,“ vyjadril sa ich známy. ,,Majú veľmi zdravý vzťah. Ari miluje, že on sa drží pri zemi. Vytvára jej to balans v porovnaní s bláznivým zábavným priemyslom, v ktorom sa pohybuje.“

Dalton sa špecializuje na luxusné nehnuteľnosti pre najbohatšiu klientelu v Los Angeles. Ariana bola v minulosti zasnúbená s komikom Peteom Davidsonom. Pár tvorila tiež s raperom Macom Millerom, ktorý neskôr zomrel na predávkovanie drogami.